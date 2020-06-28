Електронне меню і психологічна підтримка: 6 чат-ботів, що допоможуть під час пандемії

COVID-19 вимагає від людей пристосовуватися до нових життєвих умов і створює нові запитання.

Наприклад, ми знаємо, що коронавірус може жити на паперовій поверхні до трьох годин. І як тоді насмілитися погортати паперове меню у кафе?

А що робити, якщо ви відчуваєте постійні стрес і тривогу через ізоляцію і пандемію, але поки не можете звернутися до лікаря?

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Як не пропустити у себе симптоми коронавірусу й що робити далі?

На ці запитання оперативно можуть відповісти чат-боти. Це – програми, які імітують розмову з людиною в інтернеті, так звані віртуальні співрозмовники.

Розробники програмують їх, аби автоматизувати деякі процеси.

Наприклад, система може автоматично допомогти вам оформити квиток на потяг, або пропонувати тести і ставити запитання від імені психологів, лікарів чи радників.

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"Українська правда. Життя" зібрала добірку корисних чат-ботів, які стануть вам у пригоді під час пандемії.

Чат-бот, який генерує QR-меню для закладів

Нині люди намагаються менше контактувати з поверхнями, до яких, ймовірно, торкалися сотні людей до них.

Серед таких – меню у закладах. Аби відвідувачі не мали ризиків підчепити коронавірус, офіціантам треба постійно дезінфікувати його або створювати одноразові.

Нині деякі заклади завантажують фото свого меню на Google-диск. Однак це не завжди зручно, оскільки фото на Google-диску зазвичай не погруповані за категоріями і часто не пристосовані до телефонів.

Щоб остаточно перевести процес замовлення нещодавно українська команда Safe Menu під час міжнародного онлайн-хакатону Hack the New World розробила чат-бота, який генерує онлайн-меню для закладів. І взяла друге місце.

Чат-бот, який генерує QR-меню для закладів

Аби створити онлайн-меню, треба відповісти на кілька запитань у месенджері: вказати назву закладу, категорії (алкогольні напої та їжа), назви страв і ціну.

Також можна додати фото, як виглядає страва або напій.

Усе це – безкоштовно.

В результаті чат-бот згенерує QR-код. Далі заклад може завантажити його, роздрукувати і, до прикладу, прикріпити на кожен столик з написом "Меню тут".

Кожен відвідувач зможе переглянути меню закладу на своєму гаджеті. Двома мовами – англійською та українською.

QR-код не змінюватиметься, якщо заклад додаватиме нові елементи до свого меню або змінюватимете ціну. Себто не треба щоразу його передруковувати.

Згенерувати онлайн-меню можна у Facebook-месенджері.

Чат-бот, який підтримує і радить психологічні вправи

З чат-ботом можна безкоштовно порадитися, якщо ви відчуваєте психологічний дискомфорт.

Здебільшого цей ресурс призначений для дорослих, які опікуються іншими людьми, зокрема дітьми. Натомість, самі не отримують турботи та підтримки.

Проте поради і психологічні вправи підійдуть також людям, які просто цікавляться тією чи іншою темою.

Можна обрати тему, на яку ви хочете поспілкуватися із чат-ботом. Як-от: гіпервідповідальність;

турбота про себе;

як не зриватися на близьких;

про почуття провини;

про особисті кордони;

як розвинути впевненість у собі;

чи корисні образи;

як жити з хворобою та інше.

Також можна обрати час, коли чат-бот писатиме вам. До прикладу, 2 рази на тиждень чи щодня.

Розробники наголошують, що чат-бот – це не медичний сервіс, онлайн-терапія чи консультація, а інструмент самодопомоги.

Водночас, аби створити систему, вони провели глибинні інтерв'ю із цільовою аудиторією, про те, що їх турбує. А над порадами і вирішенням проблем працювали із психологами.

Відтак, розробили 55 унікальних діалогів, які містять техніки і вправи, щоб працювати з проблемою, шукати рішення, отримати підтримку і підсилити мотивацію.

Наприклад, коли ми спілкувались із чат-ботом про гіпервідповідальність, він розповів нам історію про "знайому".

Вона, мовляв, опікується здоров’ям хворого чоловіка, хвилюється і хоче йому допомогти. Відтак, забагато на себе бере.

Тоді чат-бот запропонував на прикладі знайомої скористатися психологічною "технікою пирога".

Треба намалювати пиріг і уявити, що він, себто коло, це – 100% відповідальності, яку мають всі і все, що так чи інакше стосується лікування її чоловіка.

У чат-бот завантажені техніки і вправи, щоб працювати з проблемою

Це – сам чоловік, лікар, ліки, які приймає чоловік, дотримання курсу лікування, рівень стресу чоловіка, кількість годин сну.

А отже, відповідальність за лікування чоловіка лежить не тільки на знайомій. І її потрібно розділити відповідальність між усіма чинниками.

"І якщо розділити відповідальність між учасниками процесу, одразу стає зрозуміло, що моя знайома впливає на лікування чоловіка значно менше, ніж їй здавалося", – в результаті пише чат-бот.

Поговорити із чат-ботом можна в Telegram або Facebook Messenger.

Чат-боти, які розповідають про коронавірус і запитують про симптоми

Міністерство охорони здоров'я запустило чат-бота, який надає актуальну інформацію про коронавірус.

Його безкоштовно розробила компанія Шорткат за підтримки UNICEF Ukraine.

Чат-бота звати "Лікар Іван Маск". У бота можна запитати "Що робити якщо?". Далі – система пропонує різні опції.

Наприклад, можна дізнатись номери регіональних або всеукраїнських гарячих ліній.

Бот пояснює, що за цими номерами треба телефонувати, якщо є симптоми ГРВІ, але немає декларації з сімейним лікарем або медичний заклад відмовляється зробити тестування на COVID-19, чи коли потрібна консультація щодо карантину.

Також чат-бот розповідає, чим відрізняється ізоляція від обсервації, що треба робити в тому чи іншому випадку, які види тестів існують і кому їх роблять безкоштовно.

Можна дізнатись про ситуацію в Україні, чи послабили карантин, які заклади мають право працювати, актуальну статистику тощо.

Є й загальна інформація – про те, що таке COVID-19, як він передається, які симптоми, про групи ризику та міфи.

А ще чат-бот пропонує пройти тест на симптоми хвороби і визначити, чи вам треба звернутися до лікаря.

В результаті, він формує документ-оцінку ризиків, де відзначає ваш вік і відповіді на опитування. У разі потреби документ можна надати лікареві, аби зекономити час на запитання.

Чат-бот формує документ-оцінку ризиків

Водночас, розробники зазначають, що тест має виключно інформаційний характер і не встановлює точний діагноз.

Іван Маск працює у Viber, Telegram та Facebook Messenger.

Також є "Температурка бот", який розробили Lviv IT Cluster і львівська ІТ-компанія BotsCrew.

Він запитуватиме вас про симптоми і може надсилати щоденні нагадування, аби оновити інформацію про стан здоров'я.

А ще чат-бот вираховує середню температуру по Львову та Львівській області і її динаміку. Тому поки доступний тільки для жителів міста й області.

За словами розробників, система дозволить виявити скупчення спалахів коронавірусу.

Наприклад, якщо багато мешканців одного району відповість на запитання, що має високу температуру і сухий кашель, – це стане сигналом для адміністрації, аби провести масштабне тестування на COVID-19 у тій частині міста.

Чат-бот, який захищає дітей від сексуального насильства

Ще до пандемії було відомо, що кожні 5 хвилин в інтернеті відбувається сексуальне насильство над дитиною. Під час пандемії ситуація загострилась.

Тому освітній проєкт #Stop_sexтинг створив чат-бота, який знає про сексуальні ризики онлайн.

Спочатку система запитує про те, що засмутило дитину і змусило її звернутися за допомогою.

До прикладу, дитина має проблеми у мережі із приватними фото чи відео, вона побачила насильство над дітьми, щось побідне сталося з її друзями абощо.

Якщо дитина розповідає ботові, що хтось пише їй неприйнятні повідомлення і вимагає надіслати оголені фото, бот пояснює що це – маніпуляція і пропонує заблокувати переписку.

А ще радить звернутися до дорослих і надіслати скаргу до кіберполіції.

Також радить зробити скріншоти повідомлень і надіслати до служби підтримки соцмережі, в якій це відбувається.

Якщо ж у користувачів виникнуть інші запитання, окрім тих, що пропонує бот, можна зв’язатися з представниками освітнього проєкту. Вони обіцяють дати відповідь.

Звернутися до бота можна тут.

Чат-бот, що розповідає про домашнє насильство

Міністерство внутрішніх справ, Харківський університет внутрішніх справ і Нацполіція створили чат-бот #ДійПротиНасильства.

Перш за все, чат-бот розповідає, що таке домашнє насильство і хто такий кривдник.

Чат-бот поліції, що розповідає про домашнє насильство

Можна прочитати детальніше про кожен вид домашнього насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне.

Також йдеться про те, що робитиме поліція, якщо отримає повідомлення про насильство.

А ще бот пропонує варіанти, що робити, якщо є ризик, що домашнє насильство станеться або якщо напруга вже зросла і ситуація загострюється, або якщо напруга спала, але домашнє насильство відбулося.

Так, під час критичного етапу пропонує: уникати місць, де є гострі та небезпечні предмети;

триматися ближче до виходу, спробувати залишити приміщення;

зняти з шиї аксесуари і прикраси;

подбати про безпеку дітей,

викликати 102;

подати знаки сусідам.

Чат-бот надає номери поліції за регіонами, соціальної служби, медичної і правової допомоги, гарячих ліній.

А ще перенаправляє на іншого чат-бота правової допомоги протидії насильству, в якому можна отримати безкоштовну юридичну консультацію.

Поспілкуватися з чат-ботом можна у Telegram.

Марія Марковська, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина mast3r/Depositphotos

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