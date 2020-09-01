Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків – МОН

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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1 вересня 2020

У 2020-2021 навчальному році школу відвідуватимуть понад 4,2 мільйони учнів, з них – більш як 428 тисяч першачків.

Минулого року першокласників було трохи менше – понад 400 тисяч.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки на сторінці у Facebook.

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"Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Від сьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – більш як 428 тис першачків", розповіли у МОН.

У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності.

І сказали, що держава "робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку".

Нагадаємо, очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що з фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки.

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