Цьогоріч до школи пішло більше 428 тис першачків – МОН

У 2020-2021 навчальному році школу відвідуватимуть понад 4,2 мільйони учнів, з них – більш як 428 тисяч першачків.
Минулого року першокласників було трохи менше – понад 400 тисяч.
Про це повідомило Міністерство освіти і науки на сторінці у Facebook.
"Вітаємо здобувачів освіти – школярів, учнів, студентів, курсантів, аспірантів. Від сьогодні, зокрема, розпочинають навчання понад 4,2 мільйони учнів, з них – більш як 428 тис першачків", – розповіли у МОН.
У міністерстві школярам побажали жаги до навчання, завзятості та старанності.
І сказали, що держава "робить усе можливе, щоб створити у закладах освіти безпечні умови для навчання та розвитку".
Нагадаємо, очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, що з фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки.
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