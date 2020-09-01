Під час місцевих виборів школярам можуть влаштувати короткі канікули

Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули, оскільки виборчі комісії часто розташовуються в приміщеннях шкіл.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації з проведення місцевих виборів - ред) відпрацювали до дрібниць.

Якщо говорити про школи, то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів", - зазначив Степанов.

Фото: oksun70/Depositphotos

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.

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