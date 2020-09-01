Під час місцевих виборів школярам можуть влаштувати короткі канікули

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
262
1 вересня 2020

Під час місцевих виборів для школярів можуть зробити короткі канікули, оскільки виборчі комісії часто розташовуються в приміщеннях шкіл.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коментуючи питання проведення місцевих виборів під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Я думаю, нам ще декілька днів потрібно, щоб ми з ЦВК це (рекомендації з проведення місцевих виборів - ред) відпрацювали до дрібниць.

Якщо говорити про школи, то ми розуміємо, що потрібно буде робити додаткові невеличкі канікули, щоб в цей час були засідання комісій, підрахунок голосів", - зазначив Степанов.

Фото: oksun70/Depositphotos

Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня 2020 року.

Вас також може зацікавити:

Зеленський вважає, що українські школи готові до дистанційного навчання

Шмигаль розповів, чи можуть батьки самі обрати форму навчання для дітей

Маски, зошити та олівці мають купувати батьки – заступник міністра

Навчання з 1 вересня: нові рекомендації МОЗ та про що вони мовчать

У ЦГЗ пояснили, чи можна батькам заходити на територію школи

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 1080
Суспільство

Як школи підготувалися до навчання в умовах карантину: розповіді трьох директорів

Українська правда. Життя
 1299
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи може через COVID-19 випадати волосся?

Наталiя Бушковська
 3124
КУЛЬТУРА

Балет на карантине и после. Интервью с новым руководителем балетной труппы Нацоперы Еленой Филипьевой

Полина Булат