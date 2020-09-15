У МОЗ готові підтримати зміни в роботі шкіл та дитячих садків

Міністерство охорони здоров'я готове підтримати інший режим роботи шкіл та дитячих садочків у карантинний період.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 15 вересня.

За його словами, змінити режим роботи шкіл та дитсадків запропонували мери міст під час селекторної наради.

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"Контроль за дотриманням цих (протиепідеміологічних, –ред.) заходів згідно законодавства і реалій покладений саме на місцеву владу.

Ми домовились, що саме будемо робити. Я готовий ініціювати ці зміни в постанови уряду.

Мери міст підтримали рішення, що ми не повинні проводити зараз будь-які масові заходи, потрібен контроль на транспорті, ринках та решті закладів.

Вони також запропонували інший режим роботи шкіл та дитячих садочків. Ми готові все це підтримувати", – зазначив глава МОЗ.

Фото racorn/Depositphotos

Наразі у відомстві не уточнили, яких саме змін може зазнати режим роботи навчальних закладів та дитсадків.

Нагадаємо, що 22 серпня МОЗ оновило рекомендації, щодо організації навчання в закладах освіти.

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Очільник міністерства назвав кілька нових правил, яких потрібно дотримуватися працівникам та учням освітніх закладів:

✅ Для учнів 1-4 класів пересування у закладах освіти буде дозволятися без використання маски та распіратора.

✅ В регіонах, що відносяться до помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, педагогам в процесі викладання навчальної дисципліни рекомендовано використовувати захисні щитки.

Вчителі, які працюють в жовті або зелені зоні, повинні просто дотримуватися відповідної дистанції.

✅ Допуск вчителів на роботу відбуватиметься тільки після проведення відповідної термометрії.

✅ У випадку підтвердження випадку коронавірусної хвороби когось із учнів, весь клас повинен піти на самоізоляцію та провести заходи, передбачені галузевими стандартами МОЗ.

✅ Дозатори та антисептики повинні знаходитися у закладі тільки на вході, в подальшому рекомендується ретельно мити руки після кожного уроку.

МОЗ також затвердило перелік рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти, вони почали діяти з 25 травня.

Нові правила роботи дитсадків передбачають такі зміни:

❗️Перед початком роботи закладу усім працівникам виміряють температуру.

❗️Дітям мірятимуть температуру перед входом у заклад.

❗️Працівники і діти, у яких температура буде вищою за 37,2 – не допускаються у заклад.

❗️Батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками.

❗️Заклади мають бути оснащені антисептиками. Діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

❗️ У ігровій формі за власним прикладом вихователі навчають дітей користуватися засобами захисту, правильно кашляти і міряти температуру.

При цьому на період карантину у дитсадках заборонено:

❌ Використання багаторазових рушників.

❌Використання м’яких іграшок.

❌Використання килимів з довгим ворсом.

❌Використання вуличного взуття всередині дитсадка.

❌Проведення масових заходів за участі дітей більш ніж одної групи та за участю глядачів.

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