Шкарлет просить перестати політизувати ЗНО з мови і літератури

У 2021 році випускники шкіл можуть складати два види зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Один тест міститиме лише завдання з мови, а інший – з мови та літератури.

У Міністерстві освіти та науки просять перестати політизувати таке рішення.

При цьому повідомили, що такий розподіл ЗНО з української мови був ухвалений ще у 2019 році, тодішньою міністеркою Лілією Гриневич.

Реклама:

А теперішнє керівництво лише виконує цю норму.

Про це заявив в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет у свооєму Telegram-каналі.

Сергій Шкарлет

"Деякі забуті політики знову і знову продовжують розхитувати інформаційний простір маніпуляцією про скасування обов’язкового комплексного ЗНО з української мови і літератури.

Хочу нагадати, рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО складати ‒ з української мови і літератури чи лише з української мови – було ухвалено ще у 2019 році міністром Л. Гриневич.

Тому зараз МОН лише імплементувало цю норму в Умови прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік", – розповів очільник МОН.

Глава відомства попросив перестати політизувати цю ситуацію.

Реклама:

"Прошу політиків, які кажуть, що хтось начебто хоче викреслити з навчальних планів українську літературу і в такий спосіб "поховати" любов до всього українського, припинити політизувати ситуацію і заробляти "політичні бали" на спекулюванні інтересами дітей", – додав Шкарлет.

За його словами, школярі зможуть зробити усвідомлений вибір та обрати потрібний вид тестування:

ЗНО з української мови і літератури обов'язкове для тих, хто вступатиме на гуманітарні спеціальності.

ЗНО з української мови – для технічних спеціальностей.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.