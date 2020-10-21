Шкарлет просить перестати політизувати ЗНО з мови і літератури

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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21 жовтня 2020

У 2021 році випускники шкіл можуть складати два види зовнішнього незалежного оцінювання з української мови. Один тест міститиме лише завдання з мови, а інший – з мови та літератури. 

У Міністерстві освіти та науки просять перестати політизувати таке рішення. 

При цьому повідомили, що такий розподіл ЗНО з української мови був ухвалений ще у 2019 році, тодішньою міністеркою Лілією Гриневич. 

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А теперішнє керівництво лише виконує цю норму. 

Про це заявив в. о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет у свооєму Telegram-каналі.

 Сергій Шкарлет

"Деякі забуті політики знову і знову продовжують розхитувати інформаційний простір маніпуляцією про скасування обов’язкового комплексного ЗНО з української мови і літератури. 

Хочу нагадати, рішення про можливість обирати, яке саме ЗНО складати ‒ з української мови і літератури чи лише з української мови – було ухвалено ще у 2019 році міністром Л. Гриневич.

Тому зараз МОН лише імплементувало цю норму в Умови прийому до закладів вищої освіти на 2021 рік", – розповів очільник МОН. 

Глава відомства попросив перестати політизувати цю ситуацію. 

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"Прошу політиків, які кажуть, що хтось начебто хоче викреслити з навчальних планів українську літературу і в такий спосіб "поховати" любов до всього українського, припинити політизувати ситуацію і заробляти "політичні бали" на спекулюванні інтересами дітей", – додав Шкарлет.  

За його словами, школярі зможуть зробити усвідомлений вибір та обрати потрібний вид тестування: 

  • ЗНО з української мови і літератури обов'язкове для тих, хто вступатиме на гуманітарні спеціальності. 
  • ЗНО з української мови – для технічних спеціальностей.

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