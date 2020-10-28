Вакцини від грипу, які закупила держава, віддадуть на імунізацію медиків

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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28 жовтня 2020

Перша партія вакцини від грипу, яка зараз їде в Україну, призначена для щеплення медиків, які працюють у коронавірусних відділеннях. 

Вакцину закупило Міністерство охорони здоров'я за бюджетні кошти. 

Про це заявив міністр Максим Степанов на брифінгу у середу 28 жовтня. 

В 2019 році від грипу вакцинувалися 238 тисяч українців. Цього року за прогнозами міністерства має вистачити 650 тисяч доз вакцин, яку світові виробники поставлять в Україну. 

 Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація. Фото: AndrewLozovyi Depositphotos

"Виробники обіцяють, що протягом жовтня-листопада усі дози вакцин від грипу вже будуть в Україні. 

Однак це суто комерційний ринок, а міністерство лише домовляється про збільшення кількості доз, які щороку постачаються в наші аптеки", пояснює Максим Степанов. 

"Це близько 500 тисяч доз вакцини "Ваксігрип тетра" (виробник Санові Пастер, Франція), це Джисі Флю (виробник південнокорейська "Грін Кросс Корпорейшн"), а також нідерландська вакцина "Інфлувак" (виробник "Абботт Біолоджікалз", Нідерланди)",  пояснив міністр.  

Трьохвалентна вакцина призначена для вироблення імунітету від трьох штамів грипу, які циркулюватимуть у Північній півкулі цього епідсезону, чотирьохвалентна — від чотирьох.

Нагадаємо, що грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті.

Минулого епідсезону від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.

Найкраща профілактика грипу — це щорічна вакцинація.

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