МОН поки не скасовуватиме 12-річну шкільну освіту, але не виключає інших варіантів

Міністерство освіти і науки поки не планує скасовувати дванадцятирічну систему шкільної освіти і змінювати її на десятирічну. Але це питання ще відкрите.
Про це у Telegram повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.
"Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція. Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату", - зазначив Шкарлет.
Очільник МОН вважає, що щодо цього питання треба вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.
"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях в регіонах та спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу у 18-19 років", - зазначив Шкарлет.
|Сергій Шкарлет. Фото: Facebook МОН
Але, за його словами, є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи.
"Тому це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії. Ми маємо напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків", - додав очільник МОН.
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