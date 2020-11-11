МОН поки не скасовуватиме 12-річну шкільну освіту, але не виключає інших варіантів

Міністерство освіти і науки поки не планує скасовувати дванадцятирічну систему шкільної освіти і змінювати її на десятирічну. Але це питання ще відкрите.

Про це у Telegram повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет.



"Для мене є абсолютно зрозумілим, чому саме 12-річна система. Це загальноєвропейська тенденція. Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не зможе вступити до магістратури, якщо в неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату", - зазначив Шкарлет.



Очільник МОН вважає, що щодо цього питання треба вести діалог із батьками, які, на відміну від освітян, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.

"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях в регіонах та спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти будуть закінчувати школу у 18-19 років", - зазначив Шкарлет.

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Сергій Шкарлет. Фото: Facebook МОН

Але, за його словами, є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи.



"Тому це питання було й залишається відкритим для фахової дискусії. Ми маємо напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною та ефективною для дітей, педагогів, батьків", - додав очільник МОН.

Також Шкарлет додав, що у деяких країнах ЄС навчання розпочинають із 5 років і закінчують у 17.

"Звучала така пропозиція і на сьогоднішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь", - зазначив Шкарлет.

Він вважає, що це варто обдумати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками.

Раніше Шкарлет просив перестати політизувати ЗНО з мови і літератури.

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