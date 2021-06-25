Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестів з української мови, української мови і літератури, історії України та біології.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Переглянути результати можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО.

Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.

Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100-200 балів: з української мови і з української мови та літератури.

Кожен із цих результатів учасник тестування зможе використовувати під час вступної кампанії залежно від умов прийому до закладу вищої освіти.

Фото: phodopus/Depositphotos

Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО з цих предметів, враховуючи день оголошення.

Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України та біології – 29 червня.

Після розгляду апеляційної заяви результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів.

Нагадаємо, 24 червня стали відомі порогові бали ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.

Поріг "склав/не склав" не подолали:

з української мови – 7,45% учасників,

з української мови і літератури – 7,96%,

з історії України – 18%,

з біології – 2,34%,

з географії – 5,38%.

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