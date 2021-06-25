Відомі результати ЗНО-2021 з української мови і літератури, історії України та біології

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання отримали результати тестів з української мови, української мови і літератури, історії України та біології.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Переглянути результати можна на інформаційних сторінках учасників ЗНО.
Крім того, можна завантажити картки результатів і сканкопії бланків відповідей.
Ті, хто цьогоріч складали тест з української мови і літератури, отримали два результати ЗНО за шкалою 100-200 балів: з української мови і з української мови та літератури.
Кожен із цих результатів учасник тестування зможе використовувати під час вступної кампанії залежно від умов прийому до закладу вищої освіти.
|Фото: phodopus/Depositphotos
Якщо учасник сумнівається у правильності встановлення результату ЗНО, він може подати апеляційну заяву в письмовій формі до Українського центру оцінювання якості освіти протягом 5 календарних днів від дня оголошення результатів ЗНО з цих предметів, враховуючи день оголошення.
Останній день подання таких заяв щодо результатів ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України та біології – 29 червня.
Після розгляду апеляційної заяви результат може бути залишений без змін, змінений у бік як збільшення, так і зменшення кількості балів.
Нагадаємо, 24 червня стали відомі порогові бали ЗНО з української мови, української мови і літератури, історії України, біології та географії.
Поріг "склав/не склав" не подолали:
- з української мови – 7,45% учасників,
- з української мови і літератури – 7,96%,
- з історії України – 18%,
- з біології – 2,34%,
- з географії – 5,38%.
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