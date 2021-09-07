Менше 10% дітей-сиріт живуть в інтернатах – Мінсоцполітики

Майже 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, всиновили, взяли під опіку або влаштували до прийомних сімей чи дитячих будинків сімейного типу.

Такі дані надає Міністерство соціальної політики України.

У країні майже 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З них понад 63,5 тис. зростають у сімейних формах виховання, близько 4 тисяч – проживають в інтернатах, і ще понад тисячу – навчаються в професійно-технічних закладах.

Фото:Deklofenak/Depositphotos

Руслан Колбаса, представник відділу міністерства із захисту прав дітей, зазначає:

"Це не просто цифри – за кожною з них стоїть доля дитини. В середньому за рік в Україні сиротіє 10 тисяч дітей.

Тобто кожного року кількість дітей-сиріт зростає, але більшість з них вдається влаштувати у сімейні форми виховання, а не в інтернатні заклади. Адже життя в інтернатах негативно впливає на розвиток дитини".

Різниця між двома групами дітей полягає в тому, що батьки дітей-сиріт загинули чи померли, а батьків дітей, позбавлених батьківського піклування, могли позбавити батьківських прав, присудити до позбавлення волі, визнати безвісти зниклими або недієздатними тощо.

Сімейними формами виховання в законодавстві визначають:

усиновлення – прийняття дитини на правах рідної;

– прийняття дитини на правах рідної; опіка/піклування над дитиною – це форми виховання, завдяки яким опікун/піклувальник приймає в сім’ю дитину і стає її законним представником тільки до повноліття чи до завершення навчання

– це форми виховання, завдяки яким опікун/піклувальник приймає в сім’ю дитину і стає її законним представником тільки до повноліття чи до завершення навчання дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – це окрема сім'я або особа, що не перебуває у шлюбі (батьки-вихователі), що взяла на виховання та спільне проживання не менш як п'ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців).

– це окрема сім'я або особа, що не перебуває у шлюбі (батьки-вихователі), що взяла на виховання та спільне проживання не менш як п'ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (вихованців). прийомна сім’я – це сім'я або окрема особа, що не перебуває у шлюбі (прийомні батьки), яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від однієї дитини до чотирьох прийомних дітей.

Нагадаємо, з 2017 року Україна проводить реформу інтернатів: головна ідея полягає в тому, щоби створити умови розвитку і виховання дітей, за яких потреба в інтернатах чи дитячих будинках зникне взагалі.

З 2020 року влаштування дитини до дитячого будинку повинно було стати платним, а з 2023 року – вони повинні зникнути цілком.

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