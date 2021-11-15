В Івано-Франківську учням видаватимуть премії за високі бали на ЗНО

В Івано-Франківську учням видаватимуть премії за найвищі бали на ЗНО щонайменше з одного предмета.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
"Вчитися ніколи не пізно. Можна навіть навчитися вчитися. А за знання отримати премію! На виконкомі прийняли рішення для заохочення обдарованих дітей", – написав він.
Розмір премії залежатиме від балів:
- 198 балів – 9 000 грн;
- 199 балів – 12 000 грн;
- 200 балів – 15 000 грн.
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У тих учнів, які отримають високі бали одразу з декількох предметів, шанси на премію зростуть, адже винагороду можна буде отримати за кожен окремий результат, додав мер.
Раніше Кабінет Міністрів схвалив проєкт про 20 щорічних премій по 5 тисяч грн, які виплачуються одноразово.
Їх отримали учні, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів, по всій Україні.
Практика видавати премії за успішне ЗНО – не нова. Цьогоріч в Івано-Франківську премію в розмірі 5 тисяч грн видали 8 учням, які отримали 200 балів на ЗНО з різних предметів.
У Львові 58 випускників також отримали премію за ЗНО. Тим, хто набрав по 200 балів за два предмета, вручили по 10 тисяч гривень, а ті, хто здобув 200 балів з одного предмета, отримали по 5 тисяч.
На Закарпатті 5 школярів отримали 50 тисяч гривень за 200 балів з одного предмета на ЗНО.
А у Тернополі преміювати вирішили не лише 200-бальників, а й тих, хто набрав 199 балів.
Нагадаємо, в Україні 30 випускників, які найкраще склали ЗНО, отримали по 100 тисяч гривень.
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