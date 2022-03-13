Українські телеканали почнуть транслювати онлайн-уроки для учнів 5-11 класів – розклад

З 14 березня у деяких областях України відновлюють освітній процес, зокрема дистанційно.

Щоб зробити освіту максимально доступною, Міністерство освіти і науки України та Міністерство культури та інформаційної політики разом з низкою українських телеканалів запускають спільний проєкт "Навчання без меж".

"Зараз наше завдання організувати та запустити освітній процес, принаймні там, де дозволяє безпекова ситуація.

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Для цього ми об’єднали зусилля з колегами та партнерами й підготували додаткові інструменти для дистанційної освіти, як от проєкт "Навчання без меж", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

T.Tomsickova/Depositphotos

Де дивитися уроки? Телеканали

ПЛЮСПЛЮС : для 7-го класу з 10:00 щоденно, для 8-го – з 11:00, для 11-го класу – з 12:00

: для 7-го класу з 10:00 щоденно, для 8-го – з 11:00, для 11-го класу – з 12:00 "Піксель" : уроки для 5 класу о 10:00 та для 6 класу об 11:00

: уроки для 5 класу о 10:00 та для 6 класу об 11:00 регіональні канали Суспільного мовника: для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00

Онлайн-телебачення

У рамках ініціативи школярі 5-11 класів зможуть щодня здобувати знання з окремих предметів.

Розклад на тиждень 14-18 березня

Кожен день буде присвячений окремій дисципліні. З понеділка 14 березня по п'ятницю 18 березня транслюватимуться такі уроки:

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✅14 березня – українська мова;

✅15 березня – математика;

✅16 березня – історія України;

✅17 березня – українська мова;

✅18 березня – математика.

Уроки можна буде переглянути на вказаних вище платформах онлайн-телебачення як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.

Проєкт створили на основі Всеукраїнського онлайн розкладу – ініціативи Міністерства освіти та науки України, в межах якої учні 1-11 класів можуть долучитися до відеоуроків, розміщених на платфомі YouTube.

"Усі охочі можуть додавати нові уроки з розкладу до свого google-календаря, аби отримувати сповіщення про початок трансляції", – додали у МОН.

Раніше міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет розповів, як діти-переселенці під час війни можуть повернутися до навчання у інших регіонах.

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