Марки "Русский военный корабль, иди…" розкупили у відділеннях Укрпошти. Їх продаватимуть онлайн

Українці придбали 700 тисяч марок із крилатою фразою захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди нах*й".

Продаж марок припинили в усіх відділеннях, крім Києва, та їх все ще можна буде придбати онлайн, розповів Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, що.

У столиці в будівлі Головпоштамту 20 квітня з 13:00 продають марки виключно тим, хто записався у черзі за день до цього.

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"Там з 13:00 сьогодні будуть продаватись марки тим 1500+ клієнтам, хто вчора не зміг їх отримати та записався в список. Я обіцяв, що вони отримають свої марки, і я це виконаю", – каже Смілянський.

Фото: Укрпошта

Ще 100 тисяч марок з російським кораблем, за словами Смілянського, продадуть в інтернет-магазині. Їх зможуть придбати із 21 квітня ті, хто зробив замовлення у перші дні.

З 22 квітня придбати культову марку зможуть усі охочі в Україні та за кордоном.

Решту тиражу використають для офіційних делегацій, музейних фондів, міжнародних зобов’язань в рамках Всесвітнього поштового союзу та по філателістичних абонементах.

Також Смілянський гарантував, що кожен працівник Укрпошти зможе отримати 1 марку. Невелику кількість планують використати для маркетингу.

"Чи буде додатковий тираж цієї марки? Ні. Але ми знайшли вихід, як саме ця серія з кораблем буде продовжена, тому чекайте на повідомлення на початку наступного тижня, як тільки ми підпишемо всі технічні моменти. Майки та інші речі з маркою також вже зовсім скоро будуть в нашому інтернет-магазині та відділеннях", – сказав він.

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Нагадаємо, Укрпошта ввела в обіг із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний 12 квітня.

Марка отримала шалену популярність серед українців, у Києві за нею люди вишикувались у довгу чергу. Через це Укрпошта вводила обмеження на продаж марки.

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