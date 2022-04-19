Шкарлет назвав умову для проведення спрощеного ЗНО-2022 онлайн

Міністерство освіти і науки України розгляне можливість проведення національного мультипредметного тесту онлайн лише за умови чіткої ідентифікації особи, яка складає тест.
Про це заявив глава відомства Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У програмі подальших консультацій з ЮНІСЕФ та провідними ІТ-компаніями ми не зупиняємось на офлайні.
При наявності чіткої ідентифікації особи може бути розглянута пропозиція щодо можливості онлайн-проведення НМТ, особливо у наднебезпечних регіонах", – зауважив глава МОН.
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Шкарлет нагадав, що результати національного мультипредметного тесту враховуються при вступі на кон'юнктурні спеціальності, а також для зарахування на місця державного бюджету.
"Ми маємо бути впевнені у повній неупередженості щодо атестації претендентів", – наголосив міністр.
При цьому МОН працює над тим, аби учасники НМТ мали змогу скласти онлайн принаймні пробний варіант НМТ. Попередньо, така можливість з'явиться у червні.
Сергій Шкарлет також нагадав, що всього буде три сесії спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання, тобто НМТ: основна, додаткова і спеціальна.
"Буде 28 спроб, 2 рази на день, тож всі бажаючі абітурієнти зможуть пройти НМТ для того, щоб вступити до закладів вищої освіти України", – розповів глава МОН.
Можливості скласти тест повторно у разі незадовільної першої спроби – не буде, наголосив міністр.
"Враховуючи те, що на НМТ будуть предмети, які обов'язково мали вивчатися в рамках шкільної програми (українська мова, математика та історія України – ред.) і те, що після 22 квітня ми надамо методичні рекомендації щодо підготовки до кожної з дисциплін НМТ, то можливість підготуватися ґрунтовно буде для всіх", – вважає міністр.
За словами Шкарлета, попередньо у червні з'явиться перелік центрів для складання національного мультипредметного тесту як в Україні, так і на території ЄС.
Нагадаємо, раніше глава МОН заявив, що абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи через війну, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання.
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