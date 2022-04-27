У Британії сестри-дошкільнята заробили майже 16 тисяч гривень для українських біженців

Дві маленькі сестрички з англійського міста Йет, продаючи солодощі, зібрали понад 400 фунтів стерлінгів для українців, які вимушено виїхали за кордон через війну.

Про це повідомила британська благодійна організація British-Ukrainian Aid.

Як розповіла мама чотирирічної Есме та дворічної Меггі, одного разу старша донька слухала радіо, коли почула про складну ситуацію в Україні через війну.

Дівчинка захотіла зробити свій внесок і допомогти українським біженцям за кордоном, зокрема у Британії.

Маленька мешканка Британії заробляє кошти, щоб допомогти українським біженцям. Фото: British-Ukrainian Aid

Мама дівчаток, Лорен Слоган вирішила, що продаж солодощів буде гарним способом заробити трохи коштів.

Її доньки продавали смаколики у школі Есме та регбійному клубі.

Есме та Меггі спочатку поставили за мету зібрати 150 фунтів стерлінгів, однак в результаті дітям вдалося заробити майже втричі більше – 415 фунтів стерлінгів, що дорівнює майже 16 тисячам українських гривень.

Всі зароблені кошти діти пожертвували на користь британської благодійної організації "Допомога Україні".

Дворічна Меггі також допомагала збирати кошти для українців за кордоном. Фото: Gazette

Нагадаємо, станом на 18 березня, за даними Організації об'єднаних націй, з України через повномасштабне російське вторгнення виїхали близько 3,2 мільйони людей.

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