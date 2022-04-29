В Укрпошті анонсували продаж мерчу із "російським кораблем"

До 9 травня 2022 року "Укрпошта" планує "закрити" всі борги щодо популярної марки "Російській воєнний корабель, іди на" та запустити з 1 травня продаж мерчу з її зображенням.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він запевнив, що всі, хто замовив та оплатив марки у новому та старому інтернет-магазинах, їх отримають.

Усього планують відправити 14 тис. замовлень, а саме 86 тис. марок. В день відправляють до 2-2,5 тис. замовлень.

В "Укрпошті" обіцяють закрити всі борги щодо марки до 9 травня

"До кінця наступного тижня плануємо всіх їх відправити", – запевняє Смілянський.

1 травня 2022 року в інтернет-магазині будуть доступні ще 5 тис. замовлень або 30 тис. марок.

"Ну і у всіх, хто не встигне придбати марку в інтернет-магазині, буде ще шанс зробити це на декількох благодійних аукціонах, які я оголошу наступного тижня", – говорить голова "Укрпошти".

Також додатково користувачі зможуть придбати різну продукцію з зображенням марки: футболки, світшоти та магніти.

Ігор Смілянський у футболці з зображенням марки

"Магніти вже також доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ", – розповідає директор "Укрпошти".

Він також зазначив, що підприємство не давало згоду на використання зображення марки жодному продавцю.

"Тобто, весь інший мерч, із зображенням марки, це є "контрабанда з Малой Арнаутской", – каже Смілянський.

В "Укрпошті" пообіцяли, що після того, як закриють всі питання стосовно марки "Корабель НА", розпочнуть готуватися до продажів марки "Корабель ВСЬО".

Нагадаємо, "Укрпошта" ввела в обіг нову марку із фразою "Русский военный корабль, иди нах*й".

Тираж марки склав 1 мільйон екземплярів, половина якого була розкуплена за 5 днів. Додруковувати марки з кораблем, незважаючи на заклики українців, "Укрпошта" відмовилася.

Після того, як російський крейсер "Москва" потонув, на підприємстві пообіцяли випустити нову марку "Русскій воєнний корабль … всьо", на одному з зображень якої вже не буде судна.

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