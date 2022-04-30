Імена відповідають характеру: козенят в Ужгородському музеї назвали Байрактаром, Джавеліном і Чорнобаївкою

В Ужгородському скансені – музеї під відкритим небом – назвали нещодавно народжених козенят Байрактаром, Джавеліном та Чорнобаївкою.

Про це повідомив працівник Закарпатського музею народної архітектури та побуту Сергій Маркович "Суспільному".

Козенята народилися в однієї з кіз, що утримується на території скансену.

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Ім'я для найстаршого козеняти, Байрактара, обрали співробітники музею. Водночас імена двом молодшим обирали відвідувачі музею голосуванням на сторінці.

Козенята з патріотичними іменами в Ужгородському скансені. Фото: Facebook-сторінка музею просто неба

Як пояснив працівник скансену, саме ці імена обрали для тваринок, щоб підтримати дух Збройних Сил та українців.

За словами Марковича, найстаршому козеняті Байрактару зараз три тижні, а Джавеліну та Чорнобаївці – два. Каже, патріотичні імена повністю відповідають характеру тваринок.

"Джавелін у нас такий сильний, жорсткий, як справжній Джавелін. Вони граються з Чорнобаївкою, як брат і сестра. Мама не пускає до себе дітей іншої кози, лише своїх", – розповідає чоловік.

Зараз на території музею під відкритим небом проживає сім кіз.

"Найстаршому зараз третій рік. Далі двоє менших – два роки, і тепер троє – загалом сім", – розповідає Сергій Маркович.

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Козенята Байрактар і Джавелін залишаться на території Ужгородського скансену до осені, після чого їх заберуть додому співробітники музею.

"Музейні працівники додому забирають, тому що нам територія не дозволяє. Їм треба і сіна багато, і харчів. Тому не можемо їх залишити. Вони будуть між собою буцатися.

А це і небезпечно їх залишати на території музею, бо у нас туристи та діти відвідують музей. Тому тільки кізочок залишимо", – пояснює Сергій Маркович.

Козеня Чорнобаївка в Ужгородському скансені. Фото: Суспільне

Загалом в Україні стала поширеною тенденція називати тварин і навіть дітей на честь озброєння, яке українські військові використовують у боротьбі з РФ – американського протитанкового ракетного комплексу Javelin та турецького безпілотника Bayraktar.

Також нагадаємо, що Чорнобаївка – славнозвісне селище на Херсонщині, що стало "бермудським трикутником" для росіян.

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