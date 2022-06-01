У ЗСУ записали ролик, присвячений постраждалим від війни українським дітям

До Дня захисту дітей Збройні Сили України зробили відео, присвячене українським дітям у часи війни.

Ролик починається з кадрів щасливої родини: мама і тато бавляться з малюком.

Тут щасливі миті раптово перебиває звук сирени, батьки вдягають військову форму ЗСУ, а дитина лишається сама.

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Вона плаче, а біла кулька, яку вона тримає, відлітає в небо.

"Україна досі не знає, скільки дітей убив російський ворог на тимчасово окупованих територіях і яку кількість маленьких українців було силоміць депортовано", – цитують автори Президента України Володимира Зеленського.

У кінці відео глядачам пропонують підписати петицію про захист українських дітей.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинули 243 дитини, а 446 зазнали поранень.

Понад 234 тис. українських дітей примусово вивезли до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

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193 дитини знаходяться у пошуку.

Також через збройну агресію РФ постраждали понад 1,8 тис. освітніх закладів по всій Україні.