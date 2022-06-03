"100 днів, а наче років": що українці говорять про сотий день повномасштабної війни

Повномасштабна війна, яку Росія розв’язала в Україні, триває вже 100 днів. 100 днів невиправданих вбивств, звірств, знущань, мародерства і руйнувань.

Росія знищила або пошкодила тисячі житлових будинків, близько 370 об'єктів культурної спадщини, 1756 закладів освіти. Росія вбила щонайменше 261 українську дитину.

Точна кількість жертв серед мирного дорослого населення невідома, адже щонайменше під завалами зрівняного із землею Маріуполя досі можуть знаходитися тіла загиблих.

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"Українська правда. Життя" зібрала думки українців на 100-й день кривавої війни.

"Усі на місці"

Президент України Володимир Зеленський записав майже ідентичне відео до того, що він опублікував увечері 25 лютого, на другий день війни. Тоді глава держави, стоячи на Банковій, запевнив, що влада на місці і "так буде й надалі". 100-й день війни він наголосив:

"Лідер фракції ("Слуга народу" Давид Арахамія) тут, голова Офісу президента (Андрій Єрмак) тут, прем'єр-міністр України (Денис Шмигаль) тут, (радник глави ОП Михайло) Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша. Збройні сили України тут. І найголовніше – народ нашої держави тут.

Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні!".

Також президент опублікував "живі" фото українців в умовах війни: військових, волонтерів, рятувальників, сімей та звичайних пересічних людей, кожен з яких докладає зусиль задля спільної перемоги.

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"Україна ж за ці 100 днів зробила те, що здавалося неможливим, у що багато хто не хотів вірити. Ми зупинили "другу армію світу", звільнили частину своїх територій і продовжуємо давати гідну відсіч окупантам. Дякую всім, завдяки кому Україна вистояла й продовжує відстоювати своє вже сотий день. Переможемо!", – написав Володимир Зеленський.

"Вічність та одна мить"

Такими словами охарактеризував 100 днів війни міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він переконаний, що за цей час Україна та люди в ній змінилися.

"Багато втрат, не менше перемог. Ми всі змінились. Змінилась країна. Так сильно, що зазвичай це могло б зайняти 100 років. Але минуло лише чи аж 100 днів – цілодобового спротиву та незламності українців. Тепер ми на 100 днів ближче до перемоги", – наголосив Ткаченко.

"Росія проявила хворобливі імперські амбіції"

Українська юристка та громадська діячка Наталія Микольська у дописі до 100-го дня війни підкреслила, що Росія намагається знищити Україну навіть ціною масштабних людських втрат зі свого боку.

"Росія проявила свої хворобливі імперські амбіції та свою світові бажання знищити Україну та український народ, навіть за рахунок масових втрат своєї армії.

Ми переможемо! Ми і наші діти не забудемо! Ми вже сильніше, а станемо ще сильнішими! Слава Україні!" – підкреслила Микольська.

"Українці відновлюють інфраструктуру швидше, ніж окупанти перезавантажують зброю"

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найем відзначив, що 100 днів війни для українців були "не тільки періодом руйнувань та глухої оборони".

"Ми йдемо слідом за руйнаціями і відновлюємо ділянки доріг, мости та залізничну інфраструктуру швидше, ніж окупанти перезавантажують свою зброю.

Вслід за військовими, які звільняють наші території, йде інфраструктурна команда. На сьогодні уже розчищено сотні кілометрів доріг та відремонтовано сотні кілометрів колій, забезпечено проїзд 39 штучними спорудами", – резюмував Найем.

"Пишучи слово "війна", додавайте "велика"

Редакторка видання LIGA.net Ірина Андрейців закликала українців, пишучи про 100 днів війни, дописувати слова "великої" або "повномасштабної", адже російська військова агресія проти України триває уже 8 років.

"Бо без цього ви підіграєте всім, хто пропагандував про "громадянську війну на Донбасі".

Знецінюєте 8 років втрат, смертей, поламаних життів наших людей там. Війна триває дев'ятий рік, і 100 днів – повномасштабна", – наголосила вона.

Репер Freel (Андрій Фріл) охарактеризував 100 дні повномасштабної війни без зайвих слів:

"100 діб 3-денної "спецоперації", яка почалася на 9 році війни, що триває 4 століття".

Ілюстратор Олександр Даниленко замість "1000 слів" зобразив розбомблену Росією житлову багатоповерхівку, від якої лишилися самі стіни. Символічно, що будинок продовжує непохитно стояти, а на його даху майорить український прапор.

Український художник Андрій Єрмоленко також створив арт до 100 днів повномасштабної війни. На чорному фоні після одиниці він зобразив дві діри від куль.

"Мир був крихкий, світ більше не буде такий як був! І кожен українець для нас важливий!", – написав Єрмоленко.

Збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця та блогерка Устина Стефанчук зізналася, що 100 днів 24 лютого для неї – найстрашніший період у житті. При цьому вона додала, що саме він подарував їй "знайомство з найсвітлішими і найкращими людьми".

"Дякую усім, хто в той чи інший спосіб виборює нашу свободу і наше майбутнє. Знайте, відчувати страх і бути сцикуном це різні речі", – наголосила Устина.

"Світ дивиться на Україну із захватом, але він не змінився"

Комунікаційниця Тетяна Сомова вважає, що за 100 днів війни в Україні світ, який дивиться на неї з "подивом і захватом", не змінився "ні на мить". На її думку, події сьогодення були "невідворотними", а українці "часто воліли обманювати себе і закривати очі". Росію Сомова називає "вічним, незмінним ворогом, який просто хоче, щоб нас не було".

"Просто ці 100 днів показали, що світ ще більш недосконалий, ніж ми собі думали.

І ми не вийдемо з цього всі оновлені, не з'явиться нових сенсів. Ми вийдемо з цього (ті, хто вийде) більш втомлені, більш дорослі, більш тверезі. І, якщо нам пощастить і ми знайдемо в собі сили, ми будемо все ще триматися за свої старі сенси. Якісь з тих, завдяки яким ця вся боротьба все ще триває понад 500 років", – наголошує вона.

Політичний оглядач "Української правди" Роман Романюк у дописі до 100 днів війни процитував українського поета Василя Стуса: "100 днів, а наче років...згадався Стус".

Також він опублікував вірш поета "Сто років як сконала Січ".