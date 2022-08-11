"Думала, що закрию собою дитину": мама загиблої Лізи розповіла деталі про обстріл Вінниці

Ірина Дмитрієва, яка разом із 4-річною донькою потрапила під обстріл у Вінниці, розповіла про події того дня.

14 липня від ракетного удару по місту загинула донька Ірини – Ліза, а сама жінка потрапила у лікарню.

Ірина вперше після загибелі дочки побувала на місці трагедії та опублікувала допис зі спогадами у Facebook.

"Вперше після трагедії побувала на тому місці, яке тепер закарбується у пам'яті на все життя", – написала жінка.⠀

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Фото: Irisha Dmitrieva/Facebook

Ірині Дмитрієвій вдалося вижити після ракетного удару, однак вона отримала численні черевні травми.

Після операції жінка втратила пам'ять, не розуміла, чому все її тіло перев’язане.

Спершу лікарі навіть забороняли родичам розповідати Ірині про смерть Лізи.

"Всю ніч відтворювала події, згадувала, думала, де Ліза, чому не зі мною… Я вірила: моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути, так не повинно бути", – пише Ірина.

Жінка згадує: дивилася на свої травми і розуміла, що все-таки це не сон. Згодом пам’ять повернулася.

"Я вірила: моя донечка жива, бо такого не може бути, моя дитина не могла загинути"

Ірина розповіла, що почула гучний гул і подумала, що це точно не літак.

Одночасно з Лізою вона підняла голову вгору і побачила велику ракету.

"Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону дому офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину.

Це була навіть не секунда, а набагато менше. Я дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, її голова була біля моєї", – пригадує вона.

Далі жінка почула сильний вибух і тремтіння землі.

"Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо...Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно.

Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану дівчинку, її розірване тіло.

Ще пару хвилин бігала, шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка. Навкруги мертва тиша. Сіла і почала кричати", – пише Ірина.

"Російські терористи вбили мою дитину, підняли руку на святе"

Потім жінка відчула сильний біль. Вона побачила, як на землю ллється кров, і почала задихатися.

"Мозок відмовлявся вірити... Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову. Я все пам'ятаю до дрібниць…

Російські терористи, ці істоти, вбили мою дитину, підняли руку на святе. Скільки ще світу потрібно доказів, щоб зупинити масові вбивства українського народу?", – пише Ірина.

Нагадаємо, російські окупанти 14 липня обстріляли високоточними ракетами центр Вінниці.

Внаслідок цього теракту загинули вже 26 людей, серед яких троє дітей.

На жаль, нещодавно у лікарні помер дитячий невролог Павло Ковальчук.

Раніше від травм загинула його колега Наталя Фальштинська.