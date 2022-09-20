Як українці ставляться до рівних прав ЛГБТ у суспільстві? Опитування

Українці переважно підтримують рівні права ЛГБТ та гетеросексуальних людей.

Такі результати показало соціологічне опитування Національного демократичного інституту, проведене 2-9 серпня.

Українців запитали про те, чи погоджуються або не погоджуються вони з твердженням, що гомосексуальні люди (чоловіки та жінки) повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні.

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Повністю підтримали зрівняння в правах 31% опитуваних.

23% респондентів також зазначили, що скоріше погоджуються у зрівнянні в правах.

Натомість категорично проти виступили 19% опитуваних, а 8% зазначили, що скоріше не погоджуються.

Нейтральну позицію з цього питання зайняли 10% респондентів, також 7% опитуваних не змогли відповісти на запитання.

Результати опитування

Опитування проводили після того, як необхідна кількість людей проголосувала за петицію про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України.

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Після цього президент доручив уряду напрацювати варіанти легалізації зареєстрованого цивільного партнерства в Україні.

Нагадаємо, у травні 2022 року опитування КМІС показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ за останні 6 років.

Окрім цього КМІС провів ще одне дослідження в липні, яке показало, що підтримка традиційних цінностей серед українців різниться від контексту.

Опитування проводили телефоном 2-9 серпня. В ньому взяли участь 2,5 тисячі українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.