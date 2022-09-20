Як українці ставляться до рівних прав ЛГБТ у суспільстві? Опитування

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
18759
20 вересня 2022

Українці переважно підтримують рівні права ЛГБТ та гетеросексуальних людей. 

Такі результати показало соціологічне опитування Національного демократичного інституту, проведене 2-9 серпня.

Українців запитали про те, чи погоджуються або не погоджуються вони з твердженням, що гомосексуальні люди (чоловіки та жінки) повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні.

Повністю підтримали зрівняння в правах 31% опитуваних.

Фото: raulmellado/Depositphotos

Читайте також: Право бути тим, ким ти є: в Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТ-військових. ВІДЕО

23% респондентів також зазначили, що скоріше погоджуються у зрівнянні в правах.

Натомість категорично проти виступили 19% опитуваних, а 8% зазначили, що скоріше не погоджуються.

Нейтральну позицію з цього питання зайняли 10% респондентів, також 7% опитуваних не змогли відповісти на запитання.

Результати опитування

Опитування проводили після того, як необхідна кількість людей проголосувала за петицію про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України.

Після цього президент доручив уряду напрацювати варіанти легалізації зареєстрованого цивільного партнерства в Україні.

Нагадаємо, у травні 2022 року опитування КМІС показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ за останні 6 років.

Окрім цього КМІС провів ще одне дослідження в липні, яке показало, що підтримка традиційних цінностей серед українців різниться від контексту.

Опитування проводили телефоном 2-9 серпня. В ньому взяли участь 2,5 тисячі українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

Читайте також: Звідки українці беруть інформацію в умовах війни? Опитування


Реклама:


 6952
Суспільство

"Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі

Інна Кубай
 1671
Суспільство

Фотосесії для чотирилапих: як Club 4 Paws та Postmen шукають домівки для безпритульних тварин

За підтримки Club 4 Paws та Postmen
 39402
Суспільство

Боровся за кожне життя, але своє зберегти не зміг. Історія програміста, завдяки якому з’явилась спеціальність бойового медика

Оксана Поліщук
Реклама:

Головне на сайті


Суспільство

"Вони лежали, притулившись один до одного". Історія життя та загибелі восьми родичів, могили яких знайшли в Ізюмі

Інна Кубай
Обгоріла чверть тіла, загинули батьки: історія дівчини, яка вижила після ракетного удару по Чаплиному
Створив дрон-міношукач: українець став найкращим студентом у світі за версією премії Global Student Prize
Коли звертатись до онкогінеколога? У ЦГЗ назвали небезпечні симптоми
Рука з синьо-жовтою стрічкою: дружина загиблого бійця ЗСУ розповіла його історію
Як українці ставляться до рівних прав ЛГБТ у суспільстві? Опитування
Суспільство

Фотосесії для чотирилапих: як Club 4 Paws та Postmen шукають домівки для безпритульних тварин

За підтримки Club 4 Paws та Postmen
Суспільство

Боровся за кожне життя, але своє зберегти не зміг. Історія програміста, завдяки якому з’явилась спеціальність бойового медика

Оксана Поліщук