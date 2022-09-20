Як українці ставляться до рівних прав ЛГБТ у суспільстві? Опитування

Українці переважно підтримують рівні права ЛГБТ та гетеросексуальних людей.

Такі результати показало соціологічне опитування Національного демократичного інституту, проведене 2-9 серпня.

Українців запитали про те, чи погоджуються або не погоджуються вони з твердженням, що гомосексуальні люди (чоловіки та жінки) повинні мати такі ж права, як і гетеросексуальні.

Повністю підтримали зрівняння в правах 31% опитуваних.

23% респондентів також зазначили, що скоріше погоджуються у зрівнянні в правах.

Натомість категорично проти виступили 19% опитуваних, а 8% зазначили, що скоріше не погоджуються.

Нейтральну позицію з цього питання зайняли 10% респондентів, також 7% опитуваних не змогли відповісти на запитання.

Результати опитування

Опитування проводили після того, як необхідна кількість людей проголосувала за петицію про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України.

Після цього президент доручив уряду напрацювати варіанти легалізації зареєстрованого цивільного партнерства в Україні.

Нагадаємо, у травні 2022 року опитування КМІС показало, що українці почали краще ставитись до ЛГБТ за останні 6 років.

Окрім цього КМІС провів ще одне дослідження в липні, яке показало, що підтримка традиційних цінностей серед українців різниться від контексту.

Опитування проводили телефоном 2-9 серпня. В ньому взяли участь 2,5 тисячі українців. Статистична похибка не перевищує 2,2%.