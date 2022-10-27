У Тернополі діти продавали смаколики, щоб купити тепловізор для Нацгвардії. ФОТО

У Тернополі діти все літо продавали напої та інші смаколики, щоб придбати тепловізор для одного з підрозділів Нацгвардії.

Батьки та сусіди вирішили підтримати дітлахів та почали брати участь у різних ярмарках, аби допомогти військовим.

Історією маленьких волонтерів та їхніми фотографіями поділилася Національна гвардія у Facebook.

Реклама:

"Дітвора однієї з тернопільських багатоповерхівок вирішила продавати перехожим напої, а на зібрані кошти допомогти військовим.

У свої сили юні волонтери повірили дуже швидко, адже у перший день за кілька годин зібрали 2 тисячі гривень", – розповідають військові.

Фото: Національна гвардія України

Завдяки участі в ярмарках дітям вдалося зібрали суму на купівлю тепловізора для військових.

"Спочатку я запропонувала дітям купити на зібрані кошти форму для військових. Діти були в захваті, що зможуть "одягнути" захисників України. Необхідну суму вони зібрали за один день", – розповідає одна з мам Наталія.

Реклама:

У Тернополі діти все літо продавали смаколики, щоб допомогти Нацгвардії

Нацгвардійці були зворушені та захоплені подарунком від дітей.

Вони пригостили малечу солодощами, показали військові атрибути та дозволили приміряти захисне спорядження.

Малеча назбирала кошти на тепловізор

"Ми вдячні нашим юним волонтерам за таку необхідну допомогу. Ці діти – приклад для дорослих українців.

Заради них ми будемо боротися до перемоги, а подарунок зможе врятувати життя цілого підрозділу та допомогти у знешкодженні ворожої сили", – кажуть військові.

Батьки та сусіди вирішили підтримати дітлахів у їхніх ініціативах

Нагадаємо, раніше у Дніпрі четверо дітей облаштувати блокпост і продавали свої іграшки, щоб зібрати гроші на тепловізор для військових.

На знак подяки бійці показали дітлахам військові атрибути та дозволили приміряти спорядження

У Чернігові 8-річний хлопчик зібрав для військових понад 60 тисяч гривень, співаючи на вулицях.

"Ці діти – приклад для дорослих українців", – кажуть в НГУ

Діти зі Стрия створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети за 3 дні, а бучанська малеча мила автівки, щоб допомогти військовим.