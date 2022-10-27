У Тернополі діти продавали смаколики, щоб купити тепловізор для Нацгвардії. ФОТО

У Тернополі діти все літо продавали напої та інші смаколики, щоб придбати тепловізор для одного з підрозділів Нацгвардії.
Батьки та сусіди вирішили підтримати дітлахів та почали брати участь у різних ярмарках, аби допомогти військовим.
Історією маленьких волонтерів та їхніми фотографіями поділилася Національна гвардія у Facebook.
"Дітвора однієї з тернопільських багатоповерхівок вирішила продавати перехожим напої, а на зібрані кошти допомогти військовим.
У свої сили юні волонтери повірили дуже швидко, адже у перший день за кілька годин зібрали 2 тисячі гривень", – розповідають військові.
|Фото: Національна гвардія України
Завдяки участі в ярмарках дітям вдалося зібрали суму на купівлю тепловізора для військових.
"Спочатку я запропонувала дітям купити на зібрані кошти форму для військових. Діти були в захваті, що зможуть "одягнути" захисників України. Необхідну суму вони зібрали за один день", – розповідає одна з мам Наталія.
|У Тернополі діти все літо продавали смаколики, щоб допомогти Нацгвардії
Нацгвардійці були зворушені та захоплені подарунком від дітей.
Вони пригостили малечу солодощами, показали військові атрибути та дозволили приміряти захисне спорядження.
|Малеча назбирала кошти на тепловізор
"Ми вдячні нашим юним волонтерам за таку необхідну допомогу. Ці діти – приклад для дорослих українців.
Заради них ми будемо боротися до перемоги, а подарунок зможе врятувати життя цілого підрозділу та допомогти у знешкодженні ворожої сили", – кажуть військові.
|Батьки та сусіди вирішили підтримати дітлахів у їхніх ініціативах
Нагадаємо, раніше у Дніпрі четверо дітей облаштувати блокпост і продавали свої іграшки, щоб зібрати гроші на тепловізор для військових.
|На знак подяки бійці показали дітлахам військові атрибути та дозволили приміряти спорядження
У Чернігові 8-річний хлопчик зібрав для військових понад 60 тисяч гривень, співаючи на вулицях.
|"Ці діти – приклад для дорослих українців", – кажуть в НГУ
Діти зі Стрия створили блокпост і зібрали кошти на бронежилети за 3 дні, а бучанська малеча мила автівки, щоб допомогти військовим.
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