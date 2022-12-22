У Львові відзначили 25 найкращих сімейних лікарів міста

У Львові відзначили 25 сімейних лікарів, які мають найвищий показник роботи. Їх визначила комісія з оцінки виконання міської програми "Здоров’я львів’ян".
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Церемонія нагородження відбулася у львівській Ратуші 22 грудня.
"Дуже символічно, що ми сьогодні, вітаючи і вшановуючи всіх наших Героїв, згадаємо і подякуємо вам, нашим медикам – людям, які кожного дня приходять на допомогу", – наголосив мер міста Андрій Садовий.
|Фото: Львівська міська рада
Комісія визначила найкращих лікарів за кількістю обстежених ними пацієнтів. Ознайомитися з переліком лікарів, які отримали відзнаку, можна за посиланням.
Також у ЛМР нагадали, що цього року запровадили програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян" на 2022 – 2024 роки. Програма передбачає, зокрема, діагностику такох недуг, як-от гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та онкологічні захворювання (рак молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку певних вікових груп із застосуванням скринінгових програм).
У реалізації цієї програми беруть участь всі сімейні лікарі Львівської громади.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни львівські медзаклади стали одним із ключових осередків порятунку як цивільних, так і військових громадян, які отримали тяжкі поранення внаслідок російської агресії або не змогли отримати належної медичної допомоги під час війни у зонах активних бойових дій. Львівські лікарі:
- врятували хлопчика з Бахмута, який отримав інфаркт мозку через удар ракетою;
- встановили протез 70-річному чоловіку з Донеччини, який втратив ногу, прибираючи голіруч російські міни на власному городі;
- встановили біонічний протез бойовому лікарю, який втратив руку на фронті;
- подолали шлях у 1300 кілометрів, щоб здійснити останню мрію хворої на рак українки – привезли її додому, в Одесу.
І це лише невелика частина їхніх досягнень.
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