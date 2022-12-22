У Львові відзначили 25 найкращих сімейних лікарів міста

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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22 грудня 2022

У Львові відзначили 25 сімейних лікарів, які мають найвищий показник роботи. Їх визначила комісія з оцінки виконання міської програми "Здоров’я львів’ян".

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Церемонія нагородження відбулася у львівській Ратуші 22 грудня.

"Дуже символічно, що ми сьогодні, вітаючи і вшановуючи всіх наших Героїв, згадаємо і подякуємо вам, нашим медикам – людям, які кожного дня приходять на допомогу", – наголосив мер міста Андрій Садовий.

 Фото: Львівська міська рада

Комісія визначила найкращих лікарів за кількістю обстежених ними пацієнтів. Ознайомитися з переліком лікарів, які отримали відзнаку, можна за посиланням.

Також у ЛМР нагадали, що цього року запровадили програму скринінгу, профілактики та ранньої діагностики захворювань "Здоров’я львів’ян" на 2022 – 2024 роки. Програма передбачає, зокрема, діагностику такох недуг, як-от гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та онкологічні захворювання (рак молочної залози, передміхурової залози та колоректального раку певних вікових груп із застосуванням скринінгових програм).

У реалізації цієї програми беруть участь всі сімейні лікарі Львівської громади. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни львівські медзаклади стали одним із ключових осередків порятунку як цивільних, так і військових громадян, які отримали тяжкі поранення внаслідок російської агресії або не змогли отримати належної медичної допомоги під час війни у зонах активних бойових дій. Львівські лікарі:

І це лише невелика частина їхніх досягнень.

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