Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну монету "Воїн Азовсталі". ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 січня 2023

Тихоокеанська держава Ніуе випустила срібну пам’ятну монету "Воїн Азовсталі" номіналом 5 доларів.

Срібна монета присвячена захисникам Маріуполя, які оборонялися від ворога на меткомбінаті, повідомляє Top World Coins.

"Українські воїни, які чинили опір на "Азовсталі", є доказом того, що протистояти могутньому агресору завжди було і буде правильним", – йдеться на сайті. 

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На монеті викарбували картину художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь", де зображений воїн Маріупольського гарнізону в обладунках.

 Тихоокеанська держава Ніуе випустила пам’ятну монету "Воїн Азовсталі"

Шолом ніби "створений" із металургійного заводу, який був укриттям для бійців і врятував життя тисяч людей. 

 Срібна монета має номінал 5 доларів

"Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті з цим пам’ятним твором. Він точно знайде особливе місце у вашій колекції та вашому серці", – йдеться в описі.

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 На монеті викарбували картину художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь"

Нагадаємо, у США випустили дві срібні монети з українською національною символікою. Також спеціальну монету для підтримки України випустив Ватикан.

Раніше Нацбанк України представив пам’ятну монету, присвячену Військово-морським силам ЗСУ

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