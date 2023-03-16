НМТ-2023: абітурієнти можуть пройти пробний тест з фізики

Для майбутніх студентів, які планують складати тест з фізики, вже доступна пробна версія.
Про це повідомили на сайті Українського центру оцінюванню якості освіти.
У документі міститься 20 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин.
Інтерфейс демонстраційної версії та справжнього НМТ відрізнятиметься, але матиме ідентичну структуру та типи завдань.
|Фото: nd3000/Depositphotos
У програмі тестування з фізики буде 5 тематичних розділів:
- механіка;
- молекулярна фізика та термодинаміка;
- електродинаміка;
- коливання і хвилі. Оптика;
- елементи теорії відносності. Квантова фізика.
Послідовність виконання завдань можна змінювати: за потреби пропускати питання та повернутися до них наприкінці. Також можна змінювати власні відповіді у вже розв'язаних завданнях.
Для тих абітурієнтів, які не маю змогу пройти тестування в онлайні, можна завантажити файл на пристрій та виконати завдання, а потім звірити з відповідями.
В УЦОЯО зазначають, що під час реального НМТ майбутні студенти зможуть користуватися довідковими матеріалами (формулами).
Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з української мови, математики та історії України.
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