НМТ-2023: абітурієнти можуть пройти пробний тест з фізики

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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16 березня 2023

Для майбутніх студентів, які планують складати тест з фізики, вже доступна пробна версія.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінюванню якості освіти.

У документі міститься 20 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин. 

Інтерфейс демонстраційної версії та справжнього НМТ відрізнятиметься, але матиме ідентичну структуру та типи завдань.

 Фото: nd3000/Depositphotos

У програмі тестування з фізики буде 5 тематичних розділів:

  • механіка;
  • молекулярна фізика та термодинаміка;
  • електродинаміка;
  • коливання і хвилі. Оптика;
  • елементи теорії відносності. Квантова фізика.

Послідовність виконання завдань можна змінювати: за потреби пропускати питання та повернутися до них наприкінці. Також можна змінювати власні відповіді у вже розв'язаних завданнях. 

Для тих абітурієнтів, які не маю змогу пройти тестування в онлайні, можна завантажити файл на пристрій та виконати завдання, а потім звірити з відповідями.

В УЦОЯО зазначають, що під час реального НМТ майбутні студенти зможуть користуватися довідковими матеріалами (формулами). 

Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з української мови, математики та історії України

Читайте також: Як і коли можна зареєструватися на НМТ-2023 – розповіли в УЦОЯО


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