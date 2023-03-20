Комітет освіти ВР майже одноголосно підтримав відставку Шкарлета

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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20 березня 2023

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки і інновацій майже одноголосно підтримав відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це "Українській правді. Життя" повідомив голова комітету Сергій Бабак.

Під час голосування утримався лише один член комітету Валерій Колюх – професор кафедри політичних наук Київського національного університету ім. Грінченка.

"Комітет підтримав відставку. Питань нема. Далі виноситься у сесійний зал постанова про звільнення", зазначив Сергій Бабак.

 Сергій Шкарлет. Фото: МОН

Нагадаємо, раніше інформацію про відставку Сергія Шкарлета підтвердили у Кабміні, Офісі президента і Верховній Раді. Як повідомили у Кабміні, міністром освіти планується призначити директора Малої академії наук і добровольця 95-ї бригади Десантно-штурмових військ Оксена Лісового.

Міністра освіти Сергія Шкарлета звинувачували у плагіаті та академічні недоброчесності. Він відмовлявся визнавати вибори президента у Києво-Могилянській академії і став об’єктом критики освітян та студентів.

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