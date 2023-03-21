НМТ-2023: абітурієнти можуть пройти пробний тест з англійської мови

Для майбутніх студентів, які планують складати тест з англійської мови, вже доступна пробна версія.
Про це повідомили на сайті Українського центру оцінюванню якості освіти.
На виконання 32 завдань відведено 60 хвилин.
За кожну правильну відповідь буде зараховано 1 бал – максимальна кількість балів 32.
|Фото: photographee.eu/Depositphotos
Послідовність виконання завдань можна змінювати: за потреби пропускати питання та повернутися до них наприкінці. Також можна змінювати власні відповіді у вже розв'язаних завданнях.
Абітурієнти, які не маю змогу пройти тестування онлайн, можуть завантажити файл на пристрій та виконати завдання, а потім звірити з відповідями.
В УЦОЯО зазначають, що під час реального НМТ з англійської мови в тестах не буде завдань з відкритою формою відповіді, як і не буде завдань з аудіювання.
Нагадаємо, для вступників вже доступні демонстраційні версії з фізики, української мови, математики та історії України.
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