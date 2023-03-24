Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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24 березня 2023

Суд відправив під варту третього фігуранта справи про "п’яні вечірки", де знущалися з дівчат, знімаючи це на відео.

Про рішення суду "УП. Життя" повідомила речниця Нацполіції Київщини Ірина Прянішнікова.

21-річний блогер був співучасником насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (ч. 3 ст. 153 КК України) та здійснення відеофіксації злочинних дій.

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"Молодика взяли під варту в залі суду. Йому оголосили про можливу заставу у розмірі 402 тис. грн," – зазначила Ірина Прянішнікова.

 "П'яна вечірка". Фото: yачальник ГУНП Київській області Андрій Нєбитов.

Суд проводив слухання у закритому режимі.

Двох інших організаторів вечірок Андрія Ярину та Ярослава Домбровського поліція затримала на початку лютого 2023. Їм загрожує до 7 років в’язниці. Наразі за клопотанням прокуратури вони знаходяться під вартою.

Нагадаємо, 1 лютого у соцмережах поширили відео, як у Києві хлопці влаштовували вечірки, куди запрошували дівчат, а потім знімали їх напівоголеними на мобільні телефони.

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