Видавництво "Віхола" припиняє співпрацю зі Спартаком Субботою

Видавництво "Віхола", яке видало першу книгу "психотерапевта" та колишнього співведучого YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартака Субботи, припиняє співпрацю з автором.

Про це повідомили на сторінці видавництва у Facebook.

Як розповіли у видавництві, тираж книги "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому" кілька разів додруковували через високий попит на неї.

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"Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки "Припини це", а також не будемо видавати нову книжку автора", – додають у видавництві.

Видавництво "Віхола"

Нагадаємо, 11 квітня онлайн-медіа "Свідомі" опублікувало розслідування про одного з найвідоміших психологів України Спартака Субботу.

У ньому йдеться про те, що Суббота видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра та лікаря-психолога.

Пізніше Спартак Суббота записав відеореакцію на розслідування, в якому зазначив що це "якісь неправильні висновки".

Партнер Спартака Субботи, актор Євген Янович після гучного розслідування оголосив про закриття спільного YouTube-проєкту "Подкаст терапія".

13 квітня Суббота пообіцяв викласти спростування після резонансного розслідування.

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