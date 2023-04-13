Видавництво "Віхола" припиняє співпрацю зі Спартаком Субботою

Видавництво "Віхола", яке видало першу книгу "психотерапевта" та колишнього співведучого YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартака Субботи, припиняє співпрацю з автором.

Про це повідомили на сторінці видавництва у Facebook.

Як розповіли у видавництві, тираж книги "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому" кілька разів додруковували через високий попит на неї.

"Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки "Припини це", а також не будемо видавати нову книжку автора", – додають у видавництві.

Видавництво "Віхола"

Нагадаємо, 11 квітня онлайн-медіа "Свідомі" опублікувало розслідування про одного з найвідоміших психологів України Спартака Субботу.

У ньому йдеться про те, що Суббота видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра та лікаря-психолога.

Пізніше Спартак Суббота записав відеореакцію на розслідування, в якому зазначив що це "якісь неправильні висновки".

Партнер Спартака Субботи, актор Євген Янович після гучного розслідування оголосив про закриття спільного YouTube-проєкту "Подкаст терапія".

13 квітня Суббота пообіцяв викласти спростування після резонансного розслідування.





