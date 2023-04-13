Видавництво "Віхола" припиняє співпрацю зі Спартаком Субботою

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
8493
13 квітня 2023

Видавництво "Віхола", яке видало першу книгу "психотерапевта" та колишнього співведучого YouTube-проєкту "Подкаст-терапія" Спартака Субботи, припиняє співпрацю з автором.

Про це повідомили на сторінці видавництва у Facebook. 

Як розповіли у видавництві, тираж книги "Припини це. Як розпізнати насильство та протидіяти йому" кілька разів додруковували через високий попит на неї.

"Друзі, ми прийняли рішення не продовжувати співпрацю зі Спартаком Субботою. Ми не додруковуватимемо нові тиражі книжки "Припини це", а також не будемо видавати нову книжку автора", – додають у видавництві.

Видавництво "Віхола"

Нагадаємо, 11 квітня онлайн-медіа "Свідомі" опублікувало розслідування про одного з найвідоміших психологів України Спартака Субботу.  

У ньому йдеться про те, що Суббота видавав себе за кандидата наук ще до захисту дисертації, брехав про регалії психіатра та лікаря-психолога. 

Пізніше Спартак Суббота записав відеореакцію на розслідування, в якому зазначив що це "якісь неправильні висновки". 

Партнер Спартака Субботи, актор Євген Янович після гучного розслідування оголосив про закриття спільного YouTube-проєкту "Подкаст терапія".

13 квітня Суббота пообіцяв викласти спростування після резонансного розслідування.

Читайте також:   "Спартак Суббота закінчився у вівторок": як в мережі реагують на розслідування про відомого психолога


Реклама:


 2152
КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
 12046
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
 1005
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міф про богоборця на фоні Маланки. Фільм "Памфір" нарешті вийшов у кінопрокат

Марія Кабацій
Третього організатора "п’яних вечірок", де знущалися з дівчат, взяли під варту
На сайті президента зареєстрували петицію про започаткування дня вшанування захисників Маріуполя
Новою директоркою УЦОЯО призначили Тетяну Вакуленко
Понад 1000 експонатів музею Метрополітен мають зв'язок з мародерами та контрабандистами мистецтва
"Втомилась від дітей": у поліції пояснили, чому вилучили 5-місячне немовля у матері в Києві
Суспільство

Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як деякі керівники вишів десятиліттями залишаються на посадах через "діру" в законі

Діана Кречетова
Здоров'я

Дитина, планування батьківства та репродуктивні технології. Відповідаємо на найпоширеніші питання

PROMOTED