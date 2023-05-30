Сергій Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за очільником МОН

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук.

Він став другою людиною після міністра освіти Оксена Лісового, яка відмовилась від наукового ступеня після звинувачень у плагіаті.

Про своє рішення Сергій Бабак повідомив у Telegram-каналі.

"Формалізовані наукові ступені часто є "необхідним аксесуаром" і не відображають внутрішньої суті науковця. Науковця, в першу чергу, визначають якість, цитованість наукових праць та впроваджені наукові розробки, а не формалізований диплом.

Десь місяць тому я віддав на перевірку текст своєї докторської дисертації. І так, декілька експертиз показали, що там є часткові збіги тексту з іншими роботами. Хоча їх всі можна пояснити, формально це є порушенням.

А через те, що наша задача – сформувати нову культуру академічної доброчесності, будемо відмовлятися від старої. І потрібно починати з себе", – написав Бабак.

Сергій Бабак

Раніше Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня – Лісовий та Бабак виконали обіцянку відмовитися від ступеня, якщо у їхніх дисертаціях знайдуть плагіат.

"Наша країна зараз бореться за своє майбутнє, відмовляючись від усього старого, що тягнуло її назад, так би мовити, самоочищається. Ми робимо те саме.

Наступний крок – закон "Про академічну доброчесність", який зараз на стадії обговорення і доопрацювання. Спільними зусиллями очистимось і в цій сфері", – додає Бабак.

Нагадаємо, раніше Сергія Бабака звинувачували в академічній недоброчесності та назвали "плагіатором року" 2019.

Оксен Лісовий та Сергій Бабак разом подали свої дисертації на перевірку щодо плагіату до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.