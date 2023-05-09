Чому пілоти носять шкіряні куртки? Екіпаж гелікоптера ЗСУ розповів про специфіку служби. ВІДЕО

Українські військові, які працюють на гелікоптерах Мі-8, – справжні професіонали своєї справи. Вони не раз потрапляли під російський обстріл, захищаючи Україну.

Командир та кулеметник екіпажу розповіли про свою роботу та виклики, а пілот ЗСУ відповів на поширене запитання цивільних людей у відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок".

Вертоліт Мі-8 – це багатоцільовий гелікоптер, що може використовуватись для вогневого ураження живої сили та опорних пунктів противника, транспортування озброєння, евакуації поранених тощо.

Командир гелікоптера показав вогневе ураження в дії: це так зване "кабрування" – запуск некерованих ракет на передній лінії зіткнення.

"Ми – як артилерія. Тільки різниця у тому, що арта займає стаціонарне положення та відкриває вогонь, а ми робимо те саме на ходу", – каже військовий.

Командир екіпажу має вже п’яту ротацію. Кількість своїх вильотів не озвучує, але зауважує, що на початку повномасштабного вторгнення вони були частішими.

За 14 місяців великої війни чоловік воював на Херсонському, Запорізькому, Донецькому, Харківському напрямках, був під Лисичанськом, Бахмутом та Соледаром.

"Ми, як льотчики, є дуже маневровими. Нас можуть запустити, куди завгодно. Взагалі, кожен льотчик може поділитись із вами дуже широкою географією своїх вильотів", – каже він.

"Український свідок" дізнався, як працює екіпаж гелікоптера ЗСУ

Бойовий стрілок Мі-8 розповів, що пережив 11 ракетних, а також багато мінометних та артилерійських обстрілів. Боєць зізнається, що дуже любить свою роботу. А коли страшно – треба сміятися.

"На війні не можна журитися", – каже боєць. Чоловік також радить усім льотчикам якомога більше вчитися – це продовжує життя.

А 28-річний пілот ЗСУ відкрив секрет, чому льотчики носять шкіряні куртки.

"Ми в більшості з собою возимо велику кількість авіаційного палива, керосину. Коли будь-яка катастрофа або влучання ракети, вертоліт перетворюється на таку бочку гарячу, у випадку якщо доводиться сідати і вибігати – вся твоя уніформа плавиться.

Тому у нас є рукавиці зі спеціального негорючого матеріалу, шкіряні куртки, балаклава", – каже чоловік.

28-річний пілот ЗСУ відкрив секрет, чому льотчики носять шкіряні куртки

Також про свою роботу розповів кулеметник гелікоптера:

"На початку великої війни, коли ще не було лінії фронту, ми зупиняли російські колони. Було так: бачиш техніку із Z-ками – сиплеш".

Події відбувались на Миколаївщині, адже саме там перебував екіпаж гелікоптера.

"Зараз, коли лінія фронту є чіткою та війська стоять вздовж неї, моя задача – доповідати командиру екіпажу про зміну обстановки", – додає кулеметник.

Зрештою, командир екіпажу передав привіт українській піхоті

Бувало таке, що гелікоптер потрапляв у засади, були дірки від куль в корпусі, пробиті лопаті, прилітало в район редуктора.

"Я тоді прикривав відхід. Все було, як в уповільненій дії. Я зрозумів, що треба подолати цей момент та вижити, бо я відповідаю за екіпаж. Тоді я відстріляв 250 патронів. Цього вистачає на 20 секунд загороджувального вогню, якраз щоб відійти на кілометр та сховатись", – згадує чоловік один з минулих боїв.

Зрештою, командир екіпажу передав привіт українській піхоті.

"Це сталеві люди...Ми будемо робити все, аби стримувати противника і підтримувати нашу піхоту. Ми безмежно нею пишаємося"? – сказав він.

Нагадаємо, раніше "Український свідок" показував, як працюють мінометники ЗСУ на фронті.