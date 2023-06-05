"Особиста неприязнь": в Афганістані отруїли майже 80 учениць початкових класів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

В Афганістані майже 80 учениць початкових класів були отруєні та госпіталізовані після двох нападів на школи у провінції Сарі-Пул.

Місцевий чиновник з питань освіти припустив, що нападник був мотивований "особистою неприязню", але більше деталей не надав, повідомляє The Guardian.

Напади сталися в провінції Сар-і-Пул 3 та 4 червня. Вважається, що це перший випадок масового отруєння дітей з моменту, як Талібан захопив владу у серпні 2021 року.

Відтоді таліби заборонили дівчатам навчатись після шостого класу, зокрема здобувати вищу освіту, а жінкам – працювати на більшості посад.

 Фото ілюстративне:  trentinness@hotmail.com/Depositphotos

Очільник провінційного департаменту освіти Мохаммад Рахмані розповів, що отруєння зазнали 60 учениць школи Насван-і-Кабод Ааб та 17 – Насван-і-Файзабад.

"Обидві початкові школи знаходяться недалеко одна від одної і були атаковані одна за одною. Ми перевезли учнів до лікарні, і зараз з ними все гаразд", – сказав він у коментарі AP

Інформації про те, як саме отруїлися дівчата та наскільки постраждали, Мохаммад Рахмані не надав. Також чоловік не назвав вік потерпілих, але сказав, що це учениці 1-6 класів.

За попередніми даними, зловмисник заплатив третій стороні за здійснення нападів. Рахмані додав, що розслідування триває.

Нагадаємо, торік сусідній Іран також сколихнула хвиля отруєнь школярок після масових протестів проти диктатора.

Восени сотні учениць потрапили до лікарень через невідомі гази, а понад 100 людей затримали як підозрюваних у зв'язку з цією справою.

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