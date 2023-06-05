"Особиста неприязнь": в Афганістані отруїли майже 80 учениць початкових класів

В Афганістані майже 80 учениць початкових класів були отруєні та госпіталізовані після двох нападів на школи у провінції Сарі-Пул.

Місцевий чиновник з питань освіти припустив, що нападник був мотивований "особистою неприязню", але більше деталей не надав, повідомляє The Guardian.

Напади сталися в провінції Сар-і-Пул 3 та 4 червня. Вважається, що це перший випадок масового отруєння дітей з моменту, як Талібан захопив владу у серпні 2021 року.

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Відтоді таліби заборонили дівчатам навчатись після шостого класу, зокрема здобувати вищу освіту, а жінкам – працювати на більшості посад.

Фото ілюстративне: trentinness@hotmail.com/Depositphotos

Очільник провінційного департаменту освіти Мохаммад Рахмані розповів, що отруєння зазнали 60 учениць школи Насван-і-Кабод Ааб та 17 – Насван-і-Файзабад.

"Обидві початкові школи знаходяться недалеко одна від одної і були атаковані одна за одною. Ми перевезли учнів до лікарні, і зараз з ними все гаразд", – сказав він у коментарі AP.

Інформації про те, як саме отруїлися дівчата та наскільки постраждали, Мохаммад Рахмані не надав. Також чоловік не назвав вік потерпілих, але сказав, що це учениці 1-6 класів.

За попередніми даними, зловмисник заплатив третій стороні за здійснення нападів. Рахмані додав, що розслідування триває.

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Нагадаємо, торік сусідній Іран також сколихнула хвиля отруєнь школярок після масових протестів проти диктатора.

Восени сотні учениць потрапили до лікарень через невідомі гази, а понад 100 людей затримали як підозрюваних у зв'язку з цією справою.