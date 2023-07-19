Суд скасував відмову ДПСУ у виїзді студенту, який прямував до Польщі на навчання

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відмову Держприкордонслужби у виїзді студенту, який намагався виїхати на навчання до Польщі.

Студент мав усі необхідні документи, але отримав відмову на двох пропускних пунктах, оскільки здобувачі освіти не входять у перелік військовозобов'язаних, яким дозволено виїжджати з України під час війни.

Чоловік почав судитися з прикордонниками, але Київський окружний адміністративний суд не задовольнив його вимоги, йдеться у постанові суду.

Реклама:

Утім, студент подав апеляцію, і суд став на його бік.

Фото: IvanSemenovich/Depositphotos

Що сталося?

Чоловік, який подав до суду, перебував на військовому обліку в Бориспільському районному ТЦКСП і отримав відстрочку від мобілізації на пів року.

За висновком медкомісії, він також обмежено придатний до служби.

Його зарахували на стаціонарне навчання за напрямком "Внутрішня безпека" у Вищу школу внутрішньої безпеки у Лодзі.

Реклама:

Також у студента є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації – начальник Бориспільського районного військкомату видав йому відповідну довідку.

"Позивач є лейтенантом запасу, у військовому квитку вказано, що йому надано відстрочку від призову, відповідно до частини 3 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", строком на 6 місяців з 16.09.2022 по 16.02.2023", – йдеться у справі.

7 жовтня 2022 року студент прибув до пункту пропуску "Могилів-Подільський-Отач".

Він надав прикордонникам:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відміткою студентської візи;

довідку про прийняття іноземця на стаціонарне навчання від 12.08.2022;

довідку про статус студента;

постанову про прийняття на навчання;

угоду про надання освітніх послуг;

організацію 2022/2023 навчального року (План навчального року);

платіжне доручення;

сертифікат про закінчення літньої школи польської культури та мови; студентський квиток;

довідку від військкомату "Для виїзду за кордон здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти";

довідку військово-лікарської комісії про обмежену придатність;

військовий квиток;

довідку від 19.09.2022 за підписом власника ТОВ "Фьючер інвест".

В останньому документі було зазначено, що чоловік працює на посаді директора "Фьючер інвест" та прямує на навчання до Університету внутрішньої безпеки у місто Лодзь.

Утім, студенту відмовили у виїзді, посилаючись на те, що студентам не дозволяє виїжджати ні постанова Кабміну №57, ні інші закони, які регулюють це питання.

У цей же день чоловік поїхав до іншого міжнародного пункту пропуску "Росошани", де також отримав відмову.

Спершу студент звернувся до Київського окружного адміністративного суду з позовом на 24-й та 31-й прикордонні загони.

Він просив визнати їхні відмови протиправними та скасувати, а також зобов’язати випустити його з країни.

КОАС відхилив позов студента, посилаючись на те, що з 30 вересня 2022 року виїзд студентів призовного віку на навчання за кордон обмежений.

Суд також зазначив, що дозвіл на відстрочку і виїзд від начальника військкомату ще не дає йому права перетнути кордон.

Студент подав апеляцію і виграв (справа № 320/10801/22).

Феміда вирішила, що прикордонники не мали забороняти чоловікові виїжджати, оскільки "обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України", а позивач тимчасово звільнений від служби.

"Рішення відповідачів прийняті без урахування дотримання принципу пропорційності між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів позивача та цілями, на досягнення яких спрямовані такі рішення", – зазначили судді.

Крім того, прикордонники не довели, що студенту бракувало якихось документів для виїзду за кордон.

Зрештою, апеляційний суд частково задовольнив позов студента.

Попередні рішення прикордонників він скасував, але не зміг зобов'язати ДПСУ випустити студента з країни, адже це не в межах компетенцій суду.

Тільки прикордонники можуть ухвалювати остаточне рішення про перетин кордону – а студент може звернутися на інший пропускний пункт.

"Водночас, суб`єкт владних повноважень при реалізації власної компетенції та за умови вирішеного спору повинен враховувати висновки суду, здійснені при оцінці оскарження його дій, рішень чи бездіяльності.

З огляду на зазначене, позовні вимоги про зобов`язання не чинити перешкод в перетині державного кордону, на думку ШААС, задоволенню не підлягають", – постановили судді.

Також з прикордонних загонів стягнуть витрати на професійну правничу допомогу для студента (по 5800 грн).

Нагадаємо, попри те, що студентам не дозволяють виїжджати за кордон під час війни, раніше запроваджувалися деякі послаблення – тому навколо цієї норми відбулася плутанина.

А тодішній міністр освіти Шкарлет сказав, що кожне звернення студента щодо виїзду за кордон треба розглядати окремо.

Раніше ми пояснювали, яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації. Також УП розповідала, як потрапити на війну.