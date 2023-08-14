Суд може скасувати можливість добровільної відмови від наукового ступеня

Суд відкрив адміністративне провадження щодо визнання протиправною постанову уряду про добровільну відмову від наукового ступеня.

В ухвалі також йдеться про вимогу скасувати цю постанову.

До Київського окружного адміністративного суду звернулись з позовом до Кабінету Міністрів України.

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У ньому позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову уряду від 19 травня 2023 р. №502 "Про несення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів".

Спочатку суд залишив заяву без підпису та повернув на доопрацювання позивачу.

26 липня надійшло клопотання про усунення недоліків, тож провадження таки відкрили.

Підготовче засідання з цього питання відбудеться 20 листопада 2023 року о 10:30 год.

Нагадаємо, 19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. За кілька днів міністр освіти та науки Оксен Лісовий відмовився від свого наукового ступеня.

Спершу у НАЗЯВО пообіцяли, що його рішення не вплине на перевірку дисертації, але через два тижні її призупинили.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук наприкінці травня 2023 року.

Такі дії найвищих в країні посадовців у галузі освіти і науки обурили науковців. Детальніше про це у матеріалі: