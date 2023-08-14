Суд може скасувати можливість добровільної відмови від наукового ступеня

Суд відкрив адміністративне провадження щодо визнання протиправною постанову уряду про добровільну відмову від наукового ступеня.
В ухвалі також йдеться про вимогу скасувати цю постанову.
До Київського окружного адміністративного суду звернулись з позовом до Кабінету Міністрів України.
У ньому позивач просить суд визнати протиправною та скасувати постанову уряду від 19 травня 2023 р. №502 "Про несення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів".
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Спочатку суд залишив заяву без підпису та повернув на доопрацювання позивачу.
26 липня надійшло клопотання про усунення недоліків, тож провадження таки відкрили.
Підготовче засідання з цього питання відбудеться 20 листопада 2023 року о 10:30 год.
Нагадаємо, 19 травня Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. За кілька днів міністр освіти та науки Оксен Лісовий відмовився від свого наукового ступеня.
Спершу у НАЗЯВО пообіцяли, що його рішення не вплине на перевірку дисертації, але через два тижні її призупинили.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак також офіційно відмовився від наукового ступеня доктора технічних наук наприкінці травня 2023 року.
Такі дії найвищих в країні посадовців у галузі освіти і науки обурили науковців. Детальніше про це у матеріалі:
"Амністія" для плагіаторів. Що не так з добровільною відмовою від наукових ступенів і за яких умов вона може існувати?