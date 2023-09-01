"Тіло вкрите рубцями": історія чоловіка, який отримав 65% опіків тіла через обстріл Вінниці. ФОТО

У Львові проходить реабілітацію вінничанин Юрій Мисак, який 14 липня 2022 року потрапив під ракетний російський обстріл міста й отримав 65% опіків тіла.

У той момент чоловік із товаришем знаходився у машині, вони мали вирушити у справах, переповідають в Міністерстві охорони здоров'я.

Внаслідок вибуху автівка спалахнула, чоловіки опинилися на асфальті. Юрій, пригадуючи ту мить, каже, що все було, як у страшному кіно з уповільненою зйомкою: вогонь, кров, уламки, понівечені люди, потрощені машини. У вухах – дзвін, а в роті – присмак заліза.

Реклама:

Юрію з товаришем відбігли від епіцентру влучання, одяг на чоловікові був у вогні: штани згоріли майже повністю, футболка палала й плавилась на рукавах та в районі живота.

Юрій Мисак. Усі фото: Міністерство охорони здоров'я/Неопалимі

Перехожі допомогли чоловіку дійти до найближчої лікарні.

"Місцевих лікарів шокував стан пацієнта та те, що йому вдалося дістатись на своїх двох. Численні опіки, серйозна контузія, розбита голова, мозком керував шок", – переповідають в МОЗ.

До нині чимало речей чоловік не може зробити самостійно – ходити, одягнутися, взутися

Спершу Юрія відправили до обласної лікарні імені Пирогова, потім до Львова, а звідти – в Польщу на півтора місяця.

Після повернення в Україну на тілі чоловіка рубці почали наростати. За його словами, біль не вщухав майже ні на мить. Нині чоловік отримує лікування та проходить реабілітацію в рамках проєкту "Неопалимі", де безоплатно лікують українців від опіків та рубців непобутового характеру.

Реклама:

Наразі Юрій не може самостійно зробити чимало речей – наприклад, одягатися чи ходити.

Попри те, що руки повністю вкриті рубцями, Юрій не втрачає оптимізму. Радіє, що залишився живим.

Чоловік мріє якнайшвидше повернутися до звичного життя

Пацієнтами проєкту можуть бути люди з:

ушкодженнями шкіри (опіки чи рубці) внаслідок воєнних дій;

підтвердженнями від лікаря/військово-медичної комісії про отримання непобутової травми.

Звернутися до команди проєкту можна за телефоном: (066) 906-06-14, а також на сайті за посиланням.

За даними МОЗ, отримати безоплатну медичну допомогу та лікування від опіків та рубців щороку можуть до 1200 постраждалих.

Нагадаємо, військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля серця, одужав й повернувся на фронт.