У Києві звільнили керівницю притулку в Бородянці, де масово загинули собаки під час окупації

У Києві звільнили виконуючу обов'язки директорки Київської міської лікарні ветеринарної медицини Наталію Мазур.

Про це повідомили в благодійному фонді допомоги безпритульним тваринам "Хвостата BANDA".

Підприємству підпорядковується притулок у Бородянці на Київщині, де протягом першого місяця повномасштабного вторгнення РФ від голоду та спраги загинуло понад 300 собак.

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За інформацією громадської організації UAnimals новим директором КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" стане Сергій Сабуров.

Фото: БФ "Хвостата BANDA"

Нагадаємо, 1 квітня 2022 року після звільнення Київщини на території притулку виявили понад 300 собак, які місяць жили у вольєрах без їжі та води.

За словами зоозахисників, керівництва притулку весь цей час не було на місці.

"Наталія Мазур пояснила, що не випустила собак, бо вони могли напасти на людей. Також керівниця відмовила зоозахисним організаціям, які пропонували евакуювати тварин на початку повномасштабного вторгнення", – зазначають в UAnomals.

В організації додали, що 1 квітня 2022 року волонтери вивезли з притулку 263 собак. Наталія Мазур приїхала в притулок 3 квітня.

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Після цього зоозахисники почали вимагати звільнення виконуючої обов’язки директора Київської міської лікарні ветмедицини Наталію Мазур.

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