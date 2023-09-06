У Пакистані судитимуть батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей

У Пакистані відправлятимуть до в’язниці або штрафуватимуть батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей від інфекційних захворювань.

Відповідний закон ухвалили в провінції Сінд, він вступить у дію у країні протягом вересня, повідомляє The Guardian.

Новий закон ухвалили з метою викорінення поліомієліту, який в Пакистані є ендемічним – який завжди має ризик поширення.

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Однак, згідно з текстом закону, батьки мають вакцинувати своїх дітей також проти дифтерії, правця, кашлюку, кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Фото: Rizwan Tabassum/AFP/Getty Images

Батьків, які відмовляться від вакцинації, можуть бути засуджені до місяця в'язниці або оштрафовані на 50 тисяч пакистанських рупій (близько 6 тисяч грн).

"Закон ухвалили, щоб припинити відмову від вакцинації. Потрібні відповідні заходи, аби знищити розповсюдження вірусу (поліомієліту – ред.) в Пакистані. Є чимало причин того, чому він залишається ендемічним", – зазначила ексміністерка з подолання бідності та соціального захисту в провінції Сінда Шазія Маррі.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Пакистан і Афганістан – єдині країни, де поліомієліт є ендемічним.

Водночас під час загальнонаціональної кампанії проти поліомієліту в січні цього року понад 62 тисячі батьків у Пакистані відмовилися вакцинувати дітей.

"Ми не довіряємо вакцині. Ми бачимо, як люди, причетні до корупції та інших серйозних злочинів живуть вільно. Чому держава змушує нас вакцинувати наших дітей? Я віддаю перевагу в’язниці, ніж захисту своїх дітей від поліомієліту", – сказав 36-річний Джунайд Хан, робітник і батько п’ятьох дітей з міста Карачі.

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Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічів та парезів. Він поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, заражену їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий, втім найбільш сприйнятливі до вірусу діти у віці до п’яти років.

В Україні у 2021 році виникала загроза поширення вірусу поліомієліту.

Раніше ми повідомляли, що у Пакистані на канатній дорозі над урвищем застрягли 8 людей, серед яких діти. Усіх врятували.