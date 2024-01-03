Президентка Гарвардського університету подала у відставку після звинувачень у плагіаті

В американському штаті Массачусетс президентка Гарвардського університету Клодін Гей подала у відставку після звинувачень у плагіаті в докторській дисертації.

Докори про плагіат почалися після того, як Гей висловилася про напад ХАМАС на Ізраїль, після чого президентку звинуватили в антисемітизмі, пише The New York Times.

У заяві про відставку, Клодін Гей зазначила, що остаточне рішення ухвалила після консультацій з членами керівного органу університету – Гарвардською корпорацією.

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"Я зрозуміла, що моє звільнення в інтересах Гарварду, оскільки це допоможе подолати період викликів, зосередившись на інституції, а не на окремій людині", – написала ексочільниця Гарварду.

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей. Фото: Adam Glanzman/The New York Times

Напередодні в інтернет-журналі The Washington Free Beacon, де писали про звинувачення на рахунок Гей, опублікували нову скаргу без зазначення автора.

Ця скарга додалася до близько 40 інших звинувачень у плагіаті, які вже були поширені в журналі.

У закидах автори підіймали питання про те, чи дотримується Гарвард тих самих академічних стандартів, що і його студенти, наводячи приклад Клодін Гей.

Тим часом сотні викладачів підписали відкриті листи з проханням керівництва Гарварду не піддаватися тиску з метою усунення Клодін Гей.

Відомо, що 53-річна Клодін Гей стала першою темношкірою президенткою Гарварду й другою жінкою, яка очолила університет.

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Зазначається, що її термін перебування на посаді став найкоротшим серед усіх президентів закладу від початку його заснування у 1636 році.

Гей обійняла посаду директорки Гарварду в липні 2023 року.

Тимчасово виконувати обов’язки президента буде проректор й головний науковий співробітник Гарварду – Алан М. Гарбер.

Гарвардський університет. Фото: Adam Glanzman/The New York Times

Нагадаємо, що 7 жовтня президентку звинуватили в антисемітизмі після того, як вона висловилася про напад на Ізраїль з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Після цього президентку звинуватили у плагіаті в науковій роботі – 10 грудня в місцевому виданні університету опублікували статтю "Чи є Клодін Гей плагіаторкою?" активіста Крістофера Руфо.

Зазначається, що текст, в якому висвітлюються проблеми з дисертацією Клодін Гей, з'явився в ніч перед засіданням ради директорів, на якому мали вирішити, чи залишиться вона на своїй посаді.

Після того, як 12 грудня рада оголосила, що підтримуватиме Клодін Гей на її посаді, звинувачення про плагіат почали ширитися у соціальних мережах та, зокрема, у виданні The Washington Free Beacon.

Раніше ми повідомляли, що міністра освіти України Оксена Лісового звинуватили у плагіаті.

Після цього Оксен Лісовий подав свою дисертацію на перевірку та обіцяв відмовитися від ступеня, якщо плагіат таки знайдуть.

Не дочекавшися висновків перевірки, міністр відмовився від наукового ступеня, а перевірку дисертації призупинили.





