У Хотинському нацпарку зацвіли підсніжники. ФОТО
У Хотинському національному парку, що в Чернівецькій області, вже зацвіли підсніжники, які в народі ще називають пролісками.
Працівники парку поділилися фотографіями "весняної" рослинності у Facebook.
"Останній тиждень в Україні спостерігалася аномально тепла для лютого погода і рослинний світ став прокидатися, адже значне підвищення температури – біологічний сигнал для початку вегетації.
Хоча такі погодні аномалії досить приємні після затяжних морозів, але вони можуть мати негативні наслідки для природи", – зауважують у нацпарку.
Тепла погода призводить до висихання трави та сухостою, що збільшує ризики пожеж.
|Фото: НПП "Хотинський"
У недостатньо промерзлому ґрунті утворюються гарні умови для шкідників, що може негативно вплинути на врожайність.
|Підсніжники з'явилися через потепління
Також передчасне тепло шкодить бджолам, які прокинувшись, летять на пошуки нектару. Не знайшовши його, комахи починають їсти запаси у вулику.
Якщо таке стаються часто, або триває довго – бджолам загрожує голодна смерть.
|Однак передчасне тепло шкодить природі
А найбільше від різких зимових потеплінь страждають фруктові дерева, які починають утворювати бруньки, кажуть фахівці.
Якщо після тепла знову настають морози, бруньки гинуть і втрачається врожай.
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|Якщо знову вдарять морози, бруньки дерев постраждають
Нагадаємо, раніше українські полярники показали зелене літо в Антарктиці.
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