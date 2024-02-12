У Хотинському нацпарку зацвіли підсніжники. ФОТО

У Хотинському національному парку, що в Чернівецькій області, вже зацвіли підсніжники, які в народі ще називають пролісками.

Працівники парку поділилися фотографіями "весняної" рослинності у Facebook.

"Останній тиждень в Україні спостерігалася аномально тепла для лютого погода і рослинний світ став прокидатися, адже значне підвищення температури – біологічний сигнал для початку вегетації.

Хоча такі погодні аномалії досить приємні після затяжних морозів, але вони можуть мати негативні наслідки для природи", – зауважують у нацпарку.

Тепла погода призводить до висихання трави та сухостою, що збільшує ризики пожеж.

Фото: НПП "Хотинський"

У недостатньо промерзлому ґрунті утворюються гарні умови для шкідників, що може негативно вплинути на врожайність.

Підсніжники з'явилися через потепління

Також передчасне тепло шкодить бджолам, які прокинувшись, летять на пошуки нектару. Не знайшовши його, комахи починають їсти запаси у вулику.

Якщо таке стаються часто, або триває довго – бджолам загрожує голодна смерть.

Однак передчасне тепло шкодить природі

А найбільше від різких зимових потеплінь страждають фруктові дерева, які починають утворювати бруньки, кажуть фахівці.

Якщо після тепла знову настають морози, бруньки гинуть і втрачається врожай.

Якщо знову вдарять морози, бруньки дерев постраждають

Нагадаємо, раніше українські полярники показали зелене літо в Антарктиці.