Що приготувати з абрикосів: рецепти основних страв та десертів

Коли, як не влітку, спробувати освоїти нові рецепти страв з абрикосів та відкрити для себе не лише поживні властивості солодких фруктів, а й неймовірні смакові якості.

Що приготувати з абрикосами, щоб страва була смачною, цікавою та поживною?

УП.Життя підготували різноманітні рецепти з абрикосами: десерти з курагою і свіжими плодами, абрикосовий джем та навіть основні страви.

Страви з абрикосами додадуть літнього смаку в ваше меню, а ідеї з курагою знадобляться протягом всього року.

Абрикосове варення

Якщо ви коли-небудь думали про те, що робити з абрикосами, коли їх надто багато – рецепт джему стане в пригоді. Абрикосове варення. Фото: HandmadePicture/depositphotos

500 грамів подрібненої кураги (можна придбати готову, або ж самостійно зайнятись сушінням абрикосів)

сік 3 великих лимонів

1½ кг цукру для варення

Приготування:

Покладіть абрикоси у велику каструлю, залийте 1,5 л води, накрийте кришкою і залиште на ніч для просочення.

Наступного дня покладіть невелику тарілку в холодильник для охолодження.

Поставте абрикоси та воду на плиту, додайте лимонний сік і доведіть до кипіння.

Зменште вогонь і варіть на повільному вогні 30 хв або поки абрикоси не стануть м'якими.

Зніміть з вогню і додайте цукор, помішуючи, поки він не розчиниться.

Поверніть на плиту і кип'ятіть 20 хвилин або до застигання.

Щоб перевірити це: дістаньте тарілку з холодильника, покладіть ложку джему на неї та знову поставте в холодильник на кілька хвилин. Джем повинен зморщитися, коли ви натиснете на нього пальцем.

Обережно розлийте варення у гарячі стерилізовані банки, закрийте кришкою, залиште застигати.

У темній прохолодній шафі варення зберігатиметься 6 місяців у закритому вигляді.

Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді

Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді. Фото: PantherMediaSeller/depositphotos

1 столова ложка оливкової олії

1 цибулина, тонко нарізана

200 г курячої грудки, нарізаної кубиками

шматок свіжого кореня імбиру

10 шматочків кураги (сушених абрикосів)

220 г консервованого нуту, промитого та відцідженого

200 г кускусу

200 мл гарячого курячого бульйону

подрібнений коріандр для подачі (за бажанням)

спеції за смаком

Приготування:

У великій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажуйте цибулю 1-2 хвилини, поки вона не стане м'якою.

Додайте курку і смажте 7-10 хвилин до повної готовності, поки цибуля не стане золотистою.

Натріть імбир, додайте спеції.

Додайте сушені абрикоси, нут і кускус, залийте бульйоном і ще раз перемішайте.

Накрийте кришкою та залишіть приблизно на 5 хвилин, поки кускус не вбере весь бульйон і не стане м'яким.

Розтовчіть кускус виделкою і посипте коріандром перед подачею на стіл.

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Курка з абрикосами

Курка з абрикосами. Фото: karamba70/depositphotos

2 невеликі курки

6 столових ложок оливкової олії

невеликий пучок коріандру

1 столова ложка насіння кмину

1 столова ложка насіння фенхелю

2 чайні ложки перцю чилі

2 зубчики часнику

2 лимони (цедра та сік)

250 г натурального йогурту, змішаного з 1-2 щіпками шафрану, для подачі

Для абрикосів:

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12 абрикосів, розрізаних навпіл, без кісточок

2 консервовані лимони, без кісточок, дрібно порізані

3 столові ложки меду

4 столові ложки білого винного оцту

Приготування:

Змішайте оливкову олію, коріандр, кмин, фенхель, перець чилі, часник, лимонну цедру і сік.

Розподіліть суміш між 2 великими харчовими пакетами, покладіть по курці в кожен. Позбудьтесь повітря у пакеті та закрийте його. Добре перемішайте вміст, щоб все ретельно просочилося.

Маринуйте 24-48 годин у холодильнику, час від часу перевертаючи курку.

Розігрійте духовку до 220°C/200°C.

Дістаньте курку з пакетів та посоліть до смаку. Випікайте у духовці 25-30 хвилин до утворення хрусткої скоринки та повної готовності.

Відкладіть курку, нещільно накривши фольгою, поки займаєтеся абрикосами.

Покладіть абрикоси в невелику щільну форму для запікання.

Збийте консервований лимон, мед і оцет з невеликою кількістю приправ.

Залийте абрикоси та запікайте або готуйте на грилі протягом 20 хвилин, поки вони не стануть м'якими.

Подавайте курку з абрикосами та йогуртом з шафраном.

Пиріг з абрикосами

Пиріг з абрикосами. Фото: studioM/depositphotos

320 грамів готового листкового тіста

250 грамів свіжих або консервованих абрикосів (якщо свіжі, очистити від кісточок і розрізати навпіл; якщо консервовані, злити воду)

1 столова ложка мигдальних пластівців

3 столові ложки абрикосового варення

вершки або морозиво для подачі

Для марципана:

175 грамів коричневого тростинного цукру

280 грамів цукрової пудри

450 грамів меленого мигдалю

1 чайна ложка ванільного екстракту

2 збитих яйця

½ чайної ложки лимонного соку

4 столових ложки нежирних вершків

Приготування:

Для приготування марципана у великій мисці змішайте обидва види цукру з меленим мигдалем та ваніллю. Посередині зробіть заглиблення. Відкладіть 1 чайну ложку збитого яйця в невелику миску, а решту вилийте в ямку разом з лимонним соком.

Все добре перемішайте, додайте вершки, по 1 столовій ложці за раз, доки суміш не стане легко розтікатися. Охолодіть її протягом 20 хвилин.

Розігрійте духовку до 200°C/180°C.

Розкачайте листкове тісто та викладіть на деко, застелене пергаментом для випікання. Надріжте тісто по краях, щоб створити бортик 1,5 см – будьте обережні, щоб не прорізати його наскрізь. Посередині зробіть ромб, щоб тісто не підіймалося в центрі під час приготування.

Викладіть марципан на середину тіста, залишаючи краї вільними.

Зверху викладіть абрикоси, зрізом донизу.

Змастіть край відкладеним збитим яйцем і випікайте 15 хвилин.

Посипте зверху мигдальними пластівцями. Випікайте ще 5-10 хвилин, поки мигдаль не стане золотистим, а тісто не пропечеться.

Підігрійте джем на повільному вогні та змастіть ним абрикоси.

Наріжте пиріг квадратиками та подавайте теплим з морозивом або вершками.

Йогуртовий чизкейк, курага та мед

Йогуртовий чизкейк з курагою та медом. Фото: mpessaris/depositphotos

75 грамів розтопленого вершкового масла

200 грамів печива

250 мл вершків

150 г жирного грецького йогурту

500 г жирного м'якого сиру

3 столові ложки меду

1 столова ложка ванільної пасти

Для абрикосів:

6 стиглих абрикосів, розрізаних навпіл і очищених від кісточок

50 грамів меду

1 невеликий апельсин (нарізана соломкою цедра)

½ стручка ванілі

Приготування:

Дно 23-сантиметрової округлої форми змастіть вершковим маслом і вистеліть пергаментом для випікання.

Подрібніть печиво в кухонному комбайні на дрібну крихту, потім перекладіть його в миску і змішайте з вершковим маслом.

Викладіть суміш на дно форми та поставте в холодильник на 10 хвилин.

Збийте вершки до м'яких піків.

В окремій мисці збийте йогурт, м'який сир, мед і ваніль до однорідної маси.

Додайте вершки та викладіть суміш на деко. Розрівняйте зверху лопаткою і накрийте кришкою. Поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.

Розігрійте духовку до 200°C/180°C.

Викладіть абрикоси з 50 г меду, апельсиновою цедрою та ваніллю на деко.

Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки абрикоси не стануть м'якими, але не втратять форму.

Як готувати абрикоси, аби вони не пригоріли? Під час випікання переверніть абрикоси, додавши 1 столову ложку води, якщо мед почне схоплюватися.

Дайте фруктам охолонути, додайте цедру апельсина і стручок ванілі.

За допомогою ножа вийміть чизкейк з форми.

Ложкою викладіть абрикоси разом.

Полийте зверху медом, щоб він стікав по боках.

Абрикосові млинці з медом

Абрикосові млинці з медом. Фото: olhaafanasieva/depositphotos

100 грамів розм’якшеного вершкового масла

2 столові ложки меду

Для млинців:

140 грамів борошна

щіпка соди

25 грамів цукрової пудри

1 яйце

150 мл молока

жменя дрібно порізаної кураги

олія для смаження

Приготування:

Збийте вершкове масло з медом і викладіть ложкою на великий шматок харчової плівки. Сформуйте ковбаску, щільно загорніть і поставте в холодильник.

Змішайте просіяне борошно, соду і невелику щіпку солі, додайте цукор і зробіть заглиблення в центрі.

Збийте разом яйце і молоко, а потім поступово влийте в ямку, повільно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Вмішайте абрикоси.

Нагрійте антипригарну сковороду на повільному вогні та додайте трохи олії.

Викладіть 4 столові ложки тіста і смажте протягом 1 хвилини або поки поверхня кожного млинця не покриється бульбашками.

Переверніть млинець та смажте ще 1 хвилину.

Повторіть з рештою тіста.

Подавати млинці разом з медовим маслом.

Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком

Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком. Фото: BBCgoodfood

500 грамів суміші білого хліба

100 грамів волоських горіхів

140 грамів кураги, нарізаної скибочками

25 грамів підсмаженого маку

400 мл молока

трохи олії для змащування

1 яйце

1-2 м'які сири в коробках (наприклад, брі або камамбер)

крапля білого вина

Приготування:

Висипте шматочки хліба у кухонний комбайн, додайте волоські горіхи та збийте до повної однорідності.

Перекладіть в миску і перемішайте з абрикосами та більшою частиною маку.

Підігрійте молоко до температури долоні, а потім дерев'яною ложкою вмішайте в борошняну суміш.

Вимішайте в мисці до однорідної консистенції.

Накрийте змащеною олією харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1 годину.

Поставте посередині великого дека жароміцний посуд розміру сиру.

З тіста, що піднялося, сформуйте довгу тонку ковбаску, яка обернеться навколо форми. Притисніть кінці разом, нещільно накрийте змащеною олією харчовою плівкою і залиште підійматися на 20-30 хвилин.

Розігрійте духовку до 180°C/160°C. Змастіть яйцем тісто, а потім посипте маком, що залишився.

За допомогою кухонних ножиць зробіть довільні надрізи на тісті.

Випікайте 35-40 хвилин до золотистого кольору і появи скоринки.

Вийміть форму з середини деко.

Викладіть сир на середину хліба, не накриваючи його кришкою, і випікайте 10-15 хвилин, поки він не розплавиться.

Подавайте страву одразу після випікання.

Запіканка з абрикосами, корицею та оливковою олією. Фото: danilovajanna/depositphotos

200 грамів грубо нарізаної кураги

225 грамів борошна

2 чайні ложки розпушувача

2 чайні ложки меленої кориці

200 грамів коричневого тростинного цукру

3 великі яйця

100 мілілітрів оливкової олії

100 мілілітрів жирного йогурту

2 чайні ложки ванільного екстракту

Для глазурі:

140 грамів жирного вершкового сиру

85 грамів розм'якшеного вершкового масла

250 грамів коричневого тростинного цукру

2 чайні ложки ванільного екстракту

Приготування: