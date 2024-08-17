Що приготувати з абрикосів: рецепти основних страв та десертів
Коли, як не влітку, спробувати освоїти нові рецепти страв з абрикосів та відкрити для себе не лише поживні властивості солодких фруктів, а й неймовірні смакові якості.
Що приготувати з абрикосами, щоб страва була смачною, цікавою та поживною?
УП.Життя підготували різноманітні рецепти з абрикосами: десерти з курагою і свіжими плодами, абрикосовий джем та навіть основні страви.
Страви з абрикосами додадуть літнього смаку в ваше меню, а ідеї з курагою знадобляться протягом всього року.
Абрикосове варення
Якщо ви коли-небудь думали про те, що робити з абрикосами, коли їх надто багато – рецепт джему стане в пригоді.
Абрикосове варення. Фото: HandmadePicture/depositphotos
Інгредієнти:
- 500 грамів подрібненої кураги (можна придбати готову, або ж самостійно зайнятись сушінням абрикосів)
- сік 3 великих лимонів
- 1½ кг цукру для варення
Приготування:
- Покладіть абрикоси у велику каструлю, залийте 1,5 л води, накрийте кришкою і залиште на ніч для просочення.
- Наступного дня покладіть невелику тарілку в холодильник для охолодження.
- Поставте абрикоси та воду на плиту, додайте лимонний сік і доведіть до кипіння.
- Зменште вогонь і варіть на повільному вогні 30 хв або поки абрикоси не стануть м'якими.
- Зніміть з вогню і додайте цукор, помішуючи, поки він не розчиниться.
- Поверніть на плиту і кип'ятіть 20 хвилин або до застигання.
Щоб перевірити це: дістаньте тарілку з холодильника, покладіть ложку джему на неї та знову поставте в холодильник на кілька хвилин. Джем повинен зморщитися, коли ви натиснете на нього пальцем.
- Обережно розлийте варення у гарячі стерилізовані банки, закрийте кришкою, залиште застигати.
- У темній прохолодній шафі варення зберігатиметься 6 місяців у закритому вигляді.
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Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді
|Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді. Фото: PantherMediaSeller/depositphotos
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 цибулина, тонко нарізана
- 200 г курячої грудки, нарізаної кубиками
- шматок свіжого кореня імбиру
- 10 шматочків кураги (сушених абрикосів)
- 220 г консервованого нуту, промитого та відцідженого
- 200 г кускусу
- 200 мл гарячого курячого бульйону
- подрібнений коріандр для подачі (за бажанням)
- спеції за смаком
Приготування:
- У великій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажуйте цибулю 1-2 хвилини, поки вона не стане м'якою.
- Додайте курку і смажте 7-10 хвилин до повної готовності, поки цибуля не стане золотистою.
- Натріть імбир, додайте спеції.
- Додайте сушені абрикоси, нут і кускус, залийте бульйоном і ще раз перемішайте.
- Накрийте кришкою та залишіть приблизно на 5 хвилин, поки кускус не вбере весь бульйон і не стане м'яким.
- Розтовчіть кускус виделкою і посипте коріандром перед подачею на стіл.
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Курка з абрикосами
|Курка з абрикосами. Фото: karamba70/depositphotos
Інгредієнти:
- 2 невеликі курки
- 6 столових ложок оливкової олії
- невеликий пучок коріандру
- 1 столова ложка насіння кмину
- 1 столова ложка насіння фенхелю
- 2 чайні ложки перцю чилі
- 2 зубчики часнику
- 2 лимони (цедра та сік)
- 250 г натурального йогурту, змішаного з 1-2 щіпками шафрану, для подачі
Для абрикосів:
- 12 абрикосів, розрізаних навпіл, без кісточок
- 2 консервовані лимони, без кісточок, дрібно порізані
- 3 столові ложки меду
- 4 столові ложки білого винного оцту
Приготування:
- Змішайте оливкову олію, коріандр, кмин, фенхель, перець чилі, часник, лимонну цедру і сік.
- Розподіліть суміш між 2 великими харчовими пакетами, покладіть по курці в кожен. Позбудьтесь повітря у пакеті та закрийте його. Добре перемішайте вміст, щоб все ретельно просочилося.
- Маринуйте 24-48 годин у холодильнику, час від часу перевертаючи курку.
- Розігрійте духовку до 220°C/200°C.
- Дістаньте курку з пакетів та посоліть до смаку. Випікайте у духовці 25-30 хвилин до утворення хрусткої скоринки та повної готовності.
- Відкладіть курку, нещільно накривши фольгою, поки займаєтеся абрикосами.
- Покладіть абрикоси в невелику щільну форму для запікання.
- Збийте консервований лимон, мед і оцет з невеликою кількістю приправ.
- Залийте абрикоси та запікайте або готуйте на грилі протягом 20 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
- Подавайте курку з абрикосами та йогуртом з шафраном.
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Пиріг з абрикосами
|Пиріг з абрикосами. Фото: studioM/depositphotos
Інгредієнти:
- 320 грамів готового листкового тіста
- 250 грамів свіжих або консервованих абрикосів (якщо свіжі, очистити від кісточок і розрізати навпіл; якщо консервовані, злити воду)
- 1 столова ложка мигдальних пластівців
- 3 столові ложки абрикосового варення
- вершки або морозиво для подачі
Для марципана:
- 175 грамів коричневого тростинного цукру
- 280 грамів цукрової пудри
- 450 грамів меленого мигдалю
- 1 чайна ложка ванільного екстракту
- 2 збитих яйця
- ½ чайної ложки лимонного соку
- 4 столових ложки нежирних вершків
Приготування:
- Для приготування марципана у великій мисці змішайте обидва види цукру з меленим мигдалем та ваніллю. Посередині зробіть заглиблення. Відкладіть 1 чайну ложку збитого яйця в невелику миску, а решту вилийте в ямку разом з лимонним соком.
- Все добре перемішайте, додайте вершки, по 1 столовій ложці за раз, доки суміш не стане легко розтікатися. Охолодіть її протягом 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200°C/180°C.
- Розкачайте листкове тісто та викладіть на деко, застелене пергаментом для випікання. Надріжте тісто по краях, щоб створити бортик 1,5 см – будьте обережні, щоб не прорізати його наскрізь. Посередині зробіть ромб, щоб тісто не підіймалося в центрі під час приготування.
- Викладіть марципан на середину тіста, залишаючи краї вільними.
- Зверху викладіть абрикоси, зрізом донизу.
- Змастіть край відкладеним збитим яйцем і випікайте 15 хвилин.
- Посипте зверху мигдальними пластівцями. Випікайте ще 5-10 хвилин, поки мигдаль не стане золотистим, а тісто не пропечеться.
- Підігрійте джем на повільному вогні та змастіть ним абрикоси.
- Наріжте пиріг квадратиками та подавайте теплим з морозивом або вершками.
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Йогуртовий чизкейк, курага та мед
|Йогуртовий чизкейк з курагою та медом. Фото: mpessaris/depositphotos
Інгредієнти:
- 75 грамів розтопленого вершкового масла
- 200 грамів печива
- 250 мл вершків
- 150 г жирного грецького йогурту
- 500 г жирного м'якого сиру
- 3 столові ложки меду
- 1 столова ложка ванільної пасти
Для абрикосів:
- 6 стиглих абрикосів, розрізаних навпіл і очищених від кісточок
- 50 грамів меду
- 1 невеликий апельсин (нарізана соломкою цедра)
- ½ стручка ванілі
Приготування:
- Дно 23-сантиметрової округлої форми змастіть вершковим маслом і вистеліть пергаментом для випікання.
- Подрібніть печиво в кухонному комбайні на дрібну крихту, потім перекладіть його в миску і змішайте з вершковим маслом.
- Викладіть суміш на дно форми та поставте в холодильник на 10 хвилин.
- Збийте вершки до м'яких піків.
- В окремій мисці збийте йогурт, м'який сир, мед і ваніль до однорідної маси.
- Додайте вершки та викладіть суміш на деко. Розрівняйте зверху лопаткою і накрийте кришкою. Поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.
- Розігрійте духовку до 200°C/180°C.
- Викладіть абрикоси з 50 г меду, апельсиновою цедрою та ваніллю на деко.
- Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки абрикоси не стануть м'якими, але не втратять форму.
- Як готувати абрикоси, аби вони не пригоріли? Під час випікання переверніть абрикоси, додавши 1 столову ложку води, якщо мед почне схоплюватися.
- Дайте фруктам охолонути, додайте цедру апельсина і стручок ванілі.
- За допомогою ножа вийміть чизкейк з форми.
- Ложкою викладіть абрикоси разом.
- Полийте зверху медом, щоб він стікав по боках.
Абрикосові млинці з медом
|Абрикосові млинці з медом. Фото: olhaafanasieva/depositphotos
Інгредієнти:
- 100 грамів розм’якшеного вершкового масла
- 2 столові ложки меду
Для млинців:
- 140 грамів борошна
- щіпка соди
- 25 грамів цукрової пудри
- 1 яйце
- 150 мл молока
- жменя дрібно порізаної кураги
- олія для смаження
Приготування:
- Збийте вершкове масло з медом і викладіть ложкою на великий шматок харчової плівки. Сформуйте ковбаску, щільно загорніть і поставте в холодильник.
- Змішайте просіяне борошно, соду і невелику щіпку солі, додайте цукор і зробіть заглиблення в центрі.
- Збийте разом яйце і молоко, а потім поступово влийте в ямку, повільно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Вмішайте абрикоси.
- Нагрійте антипригарну сковороду на повільному вогні та додайте трохи олії.
- Викладіть 4 столові ложки тіста і смажте протягом 1 хвилини або поки поверхня кожного млинця не покриється бульбашками.
- Переверніть млинець та смажте ще 1 хвилину.
- Повторіть з рештою тіста.
- Подавати млинці разом з медовим маслом.
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Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком
|Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком. Фото: BBCgoodfood
Інгредієнти:
- 500 грамів суміші білого хліба
- 100 грамів волоських горіхів
- 140 грамів кураги, нарізаної скибочками
- 25 грамів підсмаженого маку
- 400 мл молока
- трохи олії для змащування
- 1 яйце
- 1-2 м'які сири в коробках (наприклад, брі або камамбер)
- крапля білого вина
Приготування:
- Висипте шматочки хліба у кухонний комбайн, додайте волоські горіхи та збийте до повної однорідності.
- Перекладіть в миску і перемішайте з абрикосами та більшою частиною маку.
- Підігрійте молоко до температури долоні, а потім дерев'яною ложкою вмішайте в борошняну суміш.
- Вимішайте в мисці до однорідної консистенції.
- Накрийте змащеною олією харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1 годину.
- Поставте посередині великого дека жароміцний посуд розміру сиру.
- З тіста, що піднялося, сформуйте довгу тонку ковбаску, яка обернеться навколо форми. Притисніть кінці разом, нещільно накрийте змащеною олією харчовою плівкою і залиште підійматися на 20-30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180°C/160°C. Змастіть яйцем тісто, а потім посипте маком, що залишився.
- За допомогою кухонних ножиць зробіть довільні надрізи на тісті.
- Випікайте 35-40 хвилин до золотистого кольору і появи скоринки.
- Вийміть форму з середини деко.
- Викладіть сир на середину хліба, не накриваючи його кришкою, і випікайте 10-15 хвилин, поки він не розплавиться.
- Подавайте страву одразу після випікання.
|Запіканка з абрикосами, корицею та оливковою олією. Фото: danilovajanna/depositphotos
Інгредієнти:
- 200 грамів грубо нарізаної кураги
- 225 грамів борошна
- 2 чайні ложки розпушувача
- 2 чайні ложки меленої кориці
- 200 грамів коричневого тростинного цукру
- 3 великі яйця
- 100 мілілітрів оливкової олії
- 100 мілілітрів жирного йогурту
- 2 чайні ложки ванільного екстракту
Для глазурі:
- 140 грамів жирного вершкового сиру
- 85 грамів розм'якшеного вершкового масла
- 250 грамів коричневого тростинного цукру
- 2 чайні ложки ванільного екстракту
Приготування:
- Покладіть абрикоси в миску, залийте окропом і відставте на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180°C/160°C. Змастіть глибоку 20-сантиметрову круглу форму для торта олією та вистеліть її пергаментом для випічки.
- У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, корицю, цукор і ½ чайної ложки солі.
- Змішати яйця, оливкову олію, йогурт і ваніль. Влийте суміш до сухих інгредієнтів до сухих і взбийте блендером, щоб видалити грудочки.
- Злийте абрикосову масу і додайте до тіста. Суміш покладіть у форму і випікайте в духовці протягом 1 години.
- Дайте охолонути пирогу у формі протягом 10 хвилин, потім перекладіть на решітку для повного охолодження.
- Щоб приготувати глазур, змішайте всі інгредієнти разом за допомогою блендера до однорідної маси.
- Перед подачею на стіл щедро змастіть верх пирога глазур’ю і посипте корицею.
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