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Що приготувати з абрикосів: рецепти основних страв та десертів

Анна Бей — 17 серпня, 17:42
Що приготувати з абрикосів: рецепти основних страв та десертів

Коли, як не влітку, спробувати освоїти нові рецепти страв з абрикосів та відкрити для себе не лише поживні властивості солодких фруктів, а й неймовірні смакові якості.

Що приготувати з абрикосами, щоб страва була смачною, цікавою та поживною?

УП.Життя підготували різноманітні рецепти з абрикосами: десерти з курагою і свіжими плодами, абрикосовий джем та навіть основні страви.

Страви з абрикосами додадуть літнього смаку в ваше меню, а ідеї з курагою знадобляться протягом всього року.

Абрикосове варення

Якщо ви коли-небудь думали про те, що робити з абрикосами, коли їх надто багато – рецепт джему стане в пригоді.

Абрикосове варення. Фото: HandmadePicture/depositphotos

Інгредієнти:

  • 500 грамів подрібненої кураги (можна придбати готову, або ж самостійно зайнятись сушінням абрикосів)
  • сік 3 великих лимонів
  • 1½ кг цукру для варення

Приготування:

  • Покладіть абрикоси у велику каструлю, залийте 1,5 л води, накрийте кришкою і залиште на ніч для просочення.
  • Наступного дня покладіть невелику тарілку в холодильник для охолодження.
  • Поставте абрикоси та воду на плиту, додайте лимонний сік і доведіть до кипіння.
  • Зменште вогонь і варіть на повільному вогні 30 хв або поки абрикоси не стануть м'якими.
  • Зніміть з вогню і додайте цукор, помішуючи, поки він не розчиниться.
  • Поверніть на плиту і кип'ятіть 20 хвилин або до застигання.

Щоб перевірити це: дістаньте тарілку з холодильника, покладіть ложку джему на неї та знову поставте в холодильник на кілька хвилин. Джем повинен зморщитися, коли ви натиснете на нього пальцем.

  • Обережно розлийте варення у гарячі стерилізовані банки, закрийте кришкою, залиште застигати.
  • У темній прохолодній шафі варення зберігатиметься 6 місяців у закритому вигляді.

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Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді

Кускус з куркою та сушені абрикоси на сковороді. Фото: PantherMediaSeller/depositphotos

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 цибулина, тонко нарізана
  • 200 г курячої грудки, нарізаної кубиками
  • шматок свіжого кореня імбиру
  • 10 шматочків кураги (сушених абрикосів)
  • 220 г консервованого нуту, промитого та відцідженого
  • 200 г кускусу
  • 200 мл гарячого курячого бульйону
  • подрібнений коріандр для подачі (за бажанням)
  • спеції за смаком

Приготування:

  • У великій сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажуйте цибулю 1-2 хвилини, поки вона не стане м'якою.
  • Додайте курку і смажте 7-10 хвилин до повної готовності, поки цибуля не стане золотистою.
  • Натріть імбир, додайте спеції.
  • Додайте сушені абрикоси, нут і кускус, залийте бульйоном і ще раз перемішайте.
  • Накрийте кришкою та залишіть приблизно на 5 хвилин, поки кускус не вбере весь бульйон і не стане м'яким.
  • Розтовчіть кускус виделкою і посипте коріандром перед подачею на стіл.

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Курка з абрикосами

Курка з абрикосами. Фото: karamba70/depositphotos

Інгредієнти:

  • 2 невеликі курки
  • 6 столових ложок оливкової олії
  • невеликий пучок коріандру
  • 1 столова ложка насіння кмину
  • 1 столова ложка насіння фенхелю
  • 2 чайні ложки перцю чилі
  • 2 зубчики часнику
  • 2 лимони (цедра та сік)
  • 250 г натурального йогурту, змішаного з 1-2 щіпками шафрану, для подачі

Для абрикосів:

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  • 12 абрикосів, розрізаних навпіл, без кісточок
  • 2 консервовані лимони, без кісточок, дрібно порізані
  • 3 столові ложки меду
  • 4 столові ложки білого винного оцту

Приготування:

  • Змішайте оливкову олію, коріандр, кмин, фенхель, перець чилі, часник, лимонну цедру і сік.
  • Розподіліть суміш між 2 великими харчовими пакетами, покладіть по курці в кожен. Позбудьтесь повітря у пакеті та закрийте його. Добре перемішайте вміст, щоб все ретельно просочилося.
  • Маринуйте 24-48 годин у холодильнику, час від часу перевертаючи курку.
  • Розігрійте духовку до 220°C/200°C.
  • Дістаньте курку з пакетів та посоліть до смаку. Випікайте у духовці 25-30 хвилин до утворення хрусткої скоринки та повної готовності.
  • Відкладіть курку, нещільно накривши фольгою, поки займаєтеся абрикосами.
  • Покладіть абрикоси в невелику щільну форму для запікання.
  • Збийте консервований лимон, мед і оцет з невеликою кількістю приправ.
  • Залийте абрикоси та запікайте або готуйте на грилі протягом 20 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
  • Подавайте курку з абрикосами та йогуртом з шафраном.

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Пиріг з абрикосами

Пиріг з абрикосами. Фото: studioM/depositphotos

Інгредієнти:

  • 320 грамів готового листкового тіста
  • 250 грамів свіжих або консервованих абрикосів (якщо свіжі, очистити від кісточок і розрізати навпіл; якщо консервовані, злити воду)
  • 1 столова ложка мигдальних пластівців
  • 3 столові ложки абрикосового варення
  • вершки або морозиво для подачі

Для марципана:

  • 175 грамів коричневого тростинного цукру
  • 280 грамів цукрової пудри
  • 450 грамів меленого мигдалю
  • 1 чайна ложка ванільного екстракту
  • 2 збитих яйця
  • ½ чайної ложки лимонного соку
  • 4 столових ложки нежирних вершків

Приготування:

  • Для приготування марципана у великій мисці змішайте обидва види цукру з меленим мигдалем та ваніллю. Посередині зробіть заглиблення. Відкладіть 1 чайну ложку збитого яйця в невелику миску, а решту вилийте в ямку разом з лимонним соком.
  • Все добре перемішайте, додайте вершки, по 1 столовій ложці за раз, доки суміш не стане легко розтікатися. Охолодіть її протягом 20 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 200°C/180°C.
  • Розкачайте листкове тісто та викладіть на деко, застелене пергаментом для випікання. Надріжте тісто по краях, щоб створити бортик 1,5 см – будьте обережні, щоб не прорізати його наскрізь. Посередині зробіть ромб, щоб тісто не підіймалося в центрі під час приготування.
  • Викладіть марципан на середину тіста, залишаючи краї вільними.
  • Зверху викладіть абрикоси, зрізом донизу.
  • Змастіть край відкладеним збитим яйцем і випікайте 15 хвилин.
  • Посипте зверху мигдальними пластівцями. Випікайте ще 5-10 хвилин, поки мигдаль не стане золотистим, а тісто не пропечеться.
  • Підігрійте джем на повільному вогні та змастіть ним абрикоси.
  • Наріжте пиріг квадратиками та подавайте теплим з морозивом або вершками.

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Йогуртовий чизкейк, курага та мед

Йогуртовий чизкейк з курагою та медом. Фото: mpessaris/depositphotos

Інгредієнти:

  • 75 грамів розтопленого вершкового масла
  • 200 грамів печива
  • 250 мл вершків
  • 150 г жирного грецького йогурту
  • 500 г жирного м'якого сиру
  • 3 столові ложки меду
  • 1 столова ложка ванільної пасти

Для абрикосів:

  • 6 стиглих абрикосів, розрізаних навпіл і очищених від кісточок
  • 50 грамів меду
  • 1 невеликий апельсин (нарізана соломкою цедра)
  • ½ стручка ванілі

Приготування:

  • Дно 23-сантиметрової округлої форми змастіть вершковим маслом і вистеліть пергаментом для випікання.
  • Подрібніть печиво в кухонному комбайні на дрібну крихту, потім перекладіть його в миску і змішайте з вершковим маслом.
  • Викладіть суміш на дно форми та поставте в холодильник на 10 хвилин.
  • Збийте вершки до м'яких піків.
  • В окремій мисці збийте йогурт, м'який сир, мед і ваніль до однорідної маси.
  • Додайте вершки та викладіть суміш на деко. Розрівняйте зверху лопаткою і накрийте кришкою. Поставте у холодильник мінімум на 4 години або на ніч.
  • Розігрійте духовку до 200°C/180°C.
  • Викладіть абрикоси з 50 г меду, апельсиновою цедрою та ваніллю на деко.
  • Випікайте протягом 20-25 хвилин, поки абрикоси не стануть м'якими, але не втратять форму.
  • Як готувати абрикоси, аби вони не пригоріли? Під час випікання переверніть абрикоси, додавши 1 столову ложку води, якщо мед почне схоплюватися.
  • Дайте фруктам охолонути, додайте цедру апельсина і стручок ванілі.
  • За допомогою ножа вийміть чизкейк з форми.
  • Ложкою викладіть абрикоси разом.
  • Полийте зверху медом, щоб він стікав по боках.

Абрикосові млинці з медом

Абрикосові млинці з медом. Фото: olhaafanasieva/depositphotos

Інгредієнти:

  • 100 грамів розм’якшеного вершкового масла
  • 2 столові ложки меду

Для млинців:

  • 140 грамів борошна
  • щіпка соди
  • 25 грамів цукрової пудри
  • 1 яйце
  • 150 мл молока
  • жменя дрібно порізаної кураги
  • олія для смаження

Приготування:

  • Збийте вершкове масло з медом і викладіть ложкою на великий шматок харчової плівки. Сформуйте ковбаску, щільно загорніть і поставте в холодильник.
  • Змішайте просіяне борошно, соду і невелику щіпку солі, додайте цукор і зробіть заглиблення в центрі.
  • Збийте разом яйце і молоко, а потім поступово влийте в ямку, повільно помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Вмішайте абрикоси.
  • Нагрійте антипригарну сковороду на повільному вогні та додайте трохи олії.
  • Викладіть 4 столові ложки тіста і смажте протягом 1 хвилини або поки поверхня кожного млинця не покриється бульбашками.
  • Переверніть млинець та смажте ще 1 хвилину.
  • Повторіть з рештою тіста.
  • Подавати млинці разом з медовим маслом.

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Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком

Плавлений сир з маком та абрикосовим хлібним вінком. Фото: BBCgoodfood

Інгредієнти:

  • 500 грамів суміші білого хліба
  • 100 грамів волоських горіхів
  • 140 грамів кураги, нарізаної скибочками
  • 25 грамів підсмаженого маку
  • 400 мл молока
  • трохи олії для змащування
  • 1 яйце
  • 1-2 м'які сири в коробках (наприклад, брі або камамбер)
  • крапля білого вина

Приготування:

  • Висипте шматочки хліба у кухонний комбайн, додайте волоські горіхи та збийте до повної однорідності.
  • Перекладіть в миску і перемішайте з абрикосами та більшою частиною маку.
  • Підігрійте молоко до температури долоні, а потім дерев'яною ложкою вмішайте в борошняну суміш.
  • Вимішайте в мисці до однорідної консистенції.
  • Накрийте змащеною олією харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1 годину.
  • Поставте посередині великого дека жароміцний посуд розміру сиру.
  • З тіста, що піднялося, сформуйте довгу тонку ковбаску, яка обернеться навколо форми. Притисніть кінці разом, нещільно накрийте змащеною олією харчовою плівкою і залиште підійматися на 20-30 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180°C/160°C. Змастіть яйцем тісто, а потім посипте маком, що залишився.
  • За допомогою кухонних ножиць зробіть довільні надрізи на тісті.
  • Випікайте 35-40 хвилин до золотистого кольору і появи скоринки.
  • Вийміть форму з середини деко.
  • Викладіть сир на середину хліба, не накриваючи його кришкою, і випікайте 10-15 хвилин, поки він не розплавиться.
  • Подавайте страву одразу після випікання.
Запіканка з абрикосами, корицею та оливковою олією. Фото: danilovajanna/depositphotos

Інгредієнти:

  • 200 грамів грубо нарізаної кураги
  • 225 грамів борошна
  • 2 чайні ложки розпушувача
  • 2 чайні ложки меленої кориці
  • 200 грамів коричневого тростинного цукру
  • 3 великі яйця
  • 100 мілілітрів оливкової олії
  • 100 мілілітрів жирного йогурту
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту

Для глазурі:

  • 140 грамів жирного вершкового сиру
  • 85 грамів розм'якшеного вершкового масла
  • 250 грамів коричневого тростинного цукру
  • 2 чайні ложки ванільного екстракту

Приготування:

  • Покладіть абрикоси в миску, залийте окропом і відставте на 30 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180°C/160°C. Змастіть глибоку 20-сантиметрову круглу форму для торта олією та вистеліть її пергаментом для випічки.
  • У великій мисці змішайте борошно, розпушувач, корицю, цукор і ½ чайної ложки солі.
  • Змішати яйця, оливкову олію, йогурт і ваніль. Влийте суміш до сухих інгредієнтів до сухих і взбийте блендером, щоб видалити грудочки.
  • Злийте абрикосову масу і додайте до тіста. Суміш покладіть у форму і випікайте в духовці протягом 1 години.
  • Дайте охолонути пирогу у формі протягом 10 хвилин, потім перекладіть на решітку для повного охолодження.
  • Щоб приготувати глазур, змішайте всі інгредієнти разом за допомогою блендера до однорідної маси.
  • Перед подачею на стіл щедро змастіть верх пирога глазур’ю і посипте корицею.

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