21 липня стало найспекотнішим днем у світі за всю історії спостережень

21 липня цього року стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень.

Про це повідомляє Служба зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, пише Reuters.

Середня температура на планеті того дня сягнула 17,09 градусів за Цельсієм – це трохи вище попереднього рекорду у 17,08 градусів, встановленого в липні 2023 року.

Copernicus зазначає, що цей рекорд побив попередні, які фіксуються з 1940 року.

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Минулого року у світі фіксували температурні рекорди чотири дні: з 3 по 6 липня – через зміну клімату, спричинену спалюванням викопного палива, що призвело до екстремальної спеки в Північній півкулі.

З червня 2023 року кожен місяць був найспекотнішим у порівнянні з відповідними місяцями попередніх років. Вчені очікують, що 2024 рік у підсумку може виявитися ще спекотнішим, адже зміни клімату та природний погодний феномен Ель-Ніньйо, який закінчився в квітні, сприяють подальшому потеплінню.

Зміна клімату, спричинена спалюванням викопного палива, є головною причиною екстремальної спеки. Це має руйнівні наслідки для навколишнього середовища, зокрема спричиняє: підвищення рівня моря, збільшення кількості природних катастроф, негативний вплив на екосистеми та біорізноманіття.

Науковці закликають знижувати викиди парникових газів і переходити до використання відновлюваних джерел енергії, щоб зменшити вплив змін клімату і запобігти подальшому підвищенню температури на Землі.

Раніше ми розповідали, що протягом трьох днів Київ встановив сім температурних рекордів.