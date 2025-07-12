"Показали свою неефективність": заступник і ймовірний наступник Лісового розкритикував реформи МОН
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, якого в уряді розглядають на заміну Оксенові Лісовому, розкритикував політику відомства щодо укрупнення закладів вищої освіти.
Він також не схвалює рішення збільшити вартість навчання за контрактом в університетах.
Про це чиновник повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентськими парламентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, інформує "Інтерфакс".
Вітренко сказав, що декілька ключових реформ у сфері освіти в України, зокрема "Нова українська школа", були "дещо успішними".
"Але багато реформ показали свою неефективність. Усі кроки, особливо які стосуються вищої освіти, мають бути максимально виваженими.
Чи подобається мені, як відбувається зараз реорганізація закладів вищої освіти? Ні, не подобається. Чи думаю, що це нова реформа? Ні, ще у 2021 році розпочинали цей рух", – заявив заступник міністра.
Вітренко не пояснив, що не так з укрупненням вишів та як реформа мала б проходити, однак сказав, що реорганізацію мають проводити "не так".
Найбільшою загрозою для вищої освіти він назвав збільшення індикативної собівартості навчання в університетах, яку використовують як мінімальну для навчання за контрактом.
Раніше Оксен Лісовий заявив. що міністерство вже створило план реорганізації вишів, який нібито показали виконавчій владі в регіонах. Водночас у відповіді для "УП. Життя" у відомстві сказали, що програму середньострокового укрупнення не затвердили – це мають зробити у IV кварталі 2025 року.
Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляв, що в Україні планують залишити приблизно 100 закладів вищої освіти. За 2024 рік мережу університетів вдалося скоротити на десять вишів.