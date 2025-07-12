"Показали свою неефективність": заступник і ймовірний наступник Лісового розкритикував реформи МОН

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко, якого в уряді розглядають на заміну Оксенові Лісовому, розкритикував політику відомства щодо укрупнення закладів вищої освіти.

Він також не схвалює рішення збільшити вартість навчання за контрактом в університетах.

Про це чиновник повідомив під час онлайн-зустрічі зі студентськими парламентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, інформує "Інтерфакс".

Вітренко сказав, що декілька ключових реформ у сфері освіти в України, зокрема "Нова українська школа", були "дещо успішними".

"Але багато реформ показали свою неефективність. Усі кроки, особливо які стосуються вищої освіти, мають бути максимально виваженими.

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Чи подобається мені, як відбувається зараз реорганізація закладів вищої освіти? Ні, не подобається. Чи думаю, що це нова реформа? Ні, ще у 2021 році розпочинали цей рух", – заявив заступник міністра.

Вітренко не пояснив, що не так з укрупненням вишів та як реформа мала б проходити, однак сказав, що реорганізацію мають проводити "не так".

Найбільшою загрозою для вищої освіти він назвав збільшення індикативної собівартості навчання в університетах, яку використовують як мінімальну для навчання за контрактом.

Раніше Оксен Лісовий заявив. що міністерство вже створило план реорганізації вишів, який нібито показали виконавчій владі в регіонах. Водночас у відповіді для "УП. Життя" у відомстві сказали, що програму середньострокового укрупнення не затвердили – це мають зробити у IV кварталі 2025 року.

Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляв, що в Україні планують залишити приблизно 100 закладів вищої освіти. За 2024 рік мережу університетів вдалося скоротити на десять вишів.