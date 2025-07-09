У Кабміні розглядають кандидатуру Андрія Вітренка на пост міністра освіти і науки: що про нього відомо

Андрій Вітренко працює заступником міністра освіти і науки з 2020 року

Депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" та голову бюджетної комісії КМДА Андрія Вітренка розглядають на пост наступного міністра освіти і науки України. Наразі він працює у відомстві заступником міністра.

Про це повідомила народна депутатка фракції "Голос" Інна Совсун. Згодом цю інформацію в коментарі "Інтерфакс-Україна" підтвердив також голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Я можу уявити лише одну причину, чому Офіс президента лобіює цю кандидатуру – сподівається, що Вітренко забезпечить голоси студентів на виборах через адмінресурс. Так, на гіпотетичних виборах, про які на Банковій тільки й думають, на жаль", – заявила Інна Совсун.

Що відомо про Андрія Вітренка?

Андрій Вітеренко народився в Миколаєві, а вищу освіту в галузі економіки здобув у Київському національному торговельно-економічному університеті. Згодом працював у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У 2020 році, коли Міністерство освіти і науки очолював Сергій Шкарлет, почав працювати його заступником. За словами Інни Совсун, тоді разом з міністром Вітренко відмовлявся підписувати контракт із новообраним ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом. При цьому "моментально" уклали договір із ректором Державного біотехнологічного університету Андрієм Одарченком, який тоді був народним депутатом від "Слуги народу".

РЕКЛАМА:

Згодом Одарченка заочно засудили за пропозицію хабаря в розмірі 50 тисяч доларів тогочасному голові Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, з 2024 року він переховується, зокрема в Угорщині.

Крім того, Андрій Вітренко підтримував Сергія Шкарлета після того, як студентство виступило з вимогою його відставки. Причиною було з виявлення плагіату в його працях, небажання визнавати результати виборів президента "Києво-Могилянської академії", а також призначення ректором НАУ (тепер – Державний університет "Київський авіаційний інститут") Максима Луцького, який нібито підпадав під люстрацію.

Тоді Андрій Вітренко звинуватив пікетувальників у спробі "влаштувати політичне шоу і хайп" і назвав протести "результатом фантазій політтехнологів, а не "вільнодумного" студентства.

Читайте також : Після Лісового та Бабака жоден в країні не відмовився від наукового ступеня

"Контрольовані дорослими політиканами "студентські лідери" серйозно вважають, що виключно вони можуть представляти позицію "вільнодумних" студентів "Могилянки". Що прості студенти не мають права на власні думки, тим більше не мають права донести її до відома міністра", – писав тоді заступник міністра освіти і науки.

Він продовжив перебувати на посаді і після того, як міністром освіти і науки призначили Оксена Лісового.

Крім того, у 2020 році Андрій Вітренко став депутатом Київської міської ради від партії "Слуга народу", а згодом потрапив на "плівки Комарницького" – записи за участю посадовців, депутатів КМДА, на яких "смотрящий за Києвом" роздає вказівки та реалізовує земельні схеми.

За інформацією джерела "Дзеркала тижня", саме фігурант розслідування НАБУ Денис Комарницький був лобістом та організатором виборчої кампанії Вітренка на прохання Миколи Тищенка, до якого з цим нібито звернувся глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Вітренко і очолювана ним бюджетна комісія ніколи не була ключовою в корупційних схемах, як земельна, але Вітренко не заважав Комарницькому працювати з фракціями та свою частку завжди мав", – стверджує джерело "Дзеркала тижня".

У 2020 році МОН намагалося призначити Андрія Вітренка тимчасовим виконувачем обов’язки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тоді студентський парламент виступив проти, зокрема через належність заступника міністра до партії "Слуга народу".

Студентство назвало "спробою вплинути на результати виборів" ректора намір призначити на пост т. в. о ректора Андрія Вітренка, який також був у переліку офіційних кандидатів.

У 2025 році активісти виявили ознаки плагіату в шести наукових роботах та кандидатській дисертації Андрія Вітренка. Аналіз праць показав, що посадовець МОН "запозичував" у російських і казахстанських вчених.

"Тож чи хороша ідея призначити міністром освіти протеже Кошового, Комарницького й Тищенка? Та ще й дружбана Шкарлета і Луцького? Який живе у світі, де студенти можуть відстоювати свою думку, лише якщо їм заплатили або натиснули в деканаті? Мабуть, дуже хороша, якщо ми скучили за славними часами Табачника", – підсумувала Інна Совсун.

Раніше джерела УП в уряді та партії "Слуга народу" повідомили, що в липні 2025 року в Україні планують замінити уряд. У зоні ризики опинилися міністри освіти і науки, охорони здоров’я та культури і стратегічних комунікацій.