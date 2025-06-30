Міністрів освіти, охорони здоров’я та культури можуть замінити – джерела

В Україні можуть замінити міністрів освіти, здоров’я і культури

У липні 2025 року планується заміна уряду. Зокрема, у зоні ризику – міністри освіти і науки, охорони здоров’я та культури і стратегічних комунікацій.

Про це УП розповіли джерела в уряді та партії "Слуга народу".

За інформацією співрозмовників, голосування у Верховній Раді за заміну уряду відбудеться приблизно 15 липня.

Міністри освіти й науки Оксен Лісовий та охорони здоров'я Віктор Ляшко перебувають у зоні ризику. На першого нарікають депутати президентської фракції, на другого – радник президента Дмитро Литвин через відбудову дитячої лікарні "Охматдит".

Проте остаточних рішень про заміну Лісового та Ляшка й кандидатів на їхні посади наразі немає.

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Водночас міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький, за інформацією джерел, може підійти на роль посла у Вашингтон.

Оксен Лісовий очолює МОН з березня 2023 року. Одразу після призначення на посаду він потрапив у скандал – у його кандидатській дисертації з філософії, захищеній у 2012 році, знайшли плагіат.

Незабаром після цього Лісовий відмовився від свого наукового ступеня.

"Я був директором позашкільного навчального закладу, який отримав статус національного. Мені тоді послали сигнали, що на посаді має бути принаймні кандидат – я повинен був захиститися.

Тобто я захищав кандидатську формальною мотивацією, а не тому, що науковець, який хотів присвятити карʼєру науковій діяльності. Це стало однією з причин, чому я відмовився від кандидатської", – поясняв своє рішення Лісовий.

Віктора Ляшка призначили на посаду міністра охорони здоров’я у травні 2021 року. За час його головування у МОЗ виникала низка скандалів. Зокрема, корупційних – навколо керівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які займаються призначенням інвалідності.

Також був скандал навколо тендеру для відновлення "Охматдиту" після російської атаки 8 липня 2024 року. Процес відбудови триває й досі.

Микола Точицький очолює Мінкульт з вересня 2024 року. У травні 2025-го розгорівся скандал довкола звільнення директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Після цього коаліція діячів культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Точицького. Вони перерахували сім причин для такого кроку, зокрема зловживання владою та неетичне поводження.