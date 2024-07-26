Регулятор заявив, що накази про зміни до вступу в аспірантуру протизаконні: Мін'юст відхилив звернення

Державна регуляторна служба направила лист до Міністерства юстиції з рекомендацією визнати накази Міністерства освіти і науки щодо заборони вступу на контрактну денну форму навчання в аспірантуру протизаконними.

Про це свідчить відповідний документ регулятора від 19 липня 2024 року. Текст документа поширила голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина. Джерела УП в Міністерстві юстиції також підтвердили факт отримання документа від регуляторної служби.

Йдеться про накази №909 та №910, видані Міністерством освіти і науки, які унеможливлюють вступ на денну форму навчання в аспірантурі за контрактом.

Накази викликали обурення серед громадських організацій, як-от "Об’єднання студентських самоврядувань" та "Спілка ректорів закладів вищої освіти", які надіслали звернення до регуляторної служби. Громадська організація "Молодіжна правозахисна агенція" направила звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він доручив розглянути питання регулятору.

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Представники громадських організацій заявили, що накази МОН порушують Конституцію та низку законів України.

"Такі дії МОН призведуть до відтоку молодих науковців України до іноземних університетів та наукових установ, значних втрат позабюджетного фінансування закладів вищої освіти України всіх форм власності і, як наслідок, до вимушеного звільнення частини науково-педагогічних кадрів цих закладів та погіршення перспектив розвитку вітчизняної університетської науки", – йдеться у документі ДРС.

Державна регуляторна служба підтвердила, що накази МОН порушують міжнародні договори й угоди, ратифіковані Україною, та основні права на освіту, недискримінацію та пропорційність обмежень в умовах надзвичайного стану.

Згідно з висновком ДРС, накази обмежують доступ до освіти для аспірантів. Заборона прийому заяв на навчання обмежує право на освіту для всіх вступників, незалежно від їхніх можливостей чи необхідності продовження освіти під час війни.

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Також у ДРС зазначили, що накази порушують принцип недискримінації, оскільки обмеження, введені ними, дискримінують студентів.

У ДРС вважають, що виконання наказів призведе до значних втрат позабюджетного фінансування закладів вищої освіти всіх форм власності. Це, своєю чергою, може спричинити вимушене звільнення частини науково-педагогічних кадрів та погіршення перспектив розвитку української науки.

Крім того, у регуляторній службі вказали на те, що накази були ухвалені без належного громадського обговорення, а це суперечить вимогам прозорості та врахування громадської думки.

Джерела "Української правди" в Міністерстві юстиції повідомили, що відомство відхилило висновки ДРС.

"ДРС просила скасувати накази МОН, але не навела підстав, визначених законом", – пояснили в Мінʼюсті.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина опублікувала обгрунтування позиції Мінʼюсту на своїй Facebook-сторінці. Згідно з документом, Міністерство юстиції не буде скасовувати накази Міністерства освіти і науки щодо аспірантури, оскільки не вбачає в них порушень, знайдених Державною регуляторною службою.

"УП.Життя" звернулася за коментарем до МОН та очікує на офіційну позицію відомства щодо рішення ДРС.

Нагадаємо, на тлі стрімкого зростання кількості чоловіків-вступників в аспірантуру призовного віку Міністерство освіти і науки України змінило правила вступу. Вони передбачають, що вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми навчання, які не дають права на відстрочку. Натомість кількість бюджетних місць суттєво зросте.