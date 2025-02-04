Вчені вважають, що кількість мікропластику в мозку людини стрімко зростає: в чому причина

Фото ілюстративне. У дослідженні найпоширенішим видом пластику в мозку був поліетилен

Науковці з'ясували, що в період від 1997 по 2024 рік у людському мозку зріс рівень мікро- та наноплатиску. Наявність цих речовин у мозковій тканині пов'язують зі збільшенням обсягів забруднення довкілля в останні десятиліття.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в Nature Medicine, інформує The Guardian.

У ході роботи команда вчених проаналізували зразки тканин мозку, печінки та нирок людей, які померли у 2016 та 2024 роках в Нью-Мексико (Мексика).

Вони виявили, що дрібні частинки містилися в усіх досліджуваних органах, однак їхня концентрація була значно вищою в головному мозку.

Дослідники розширили аналіз, включивши дані про зразки тканин мозку людей, які померли в період з 1997 по 2013 рік у США. Завдяки цьому науковці встановили тенденцію до зростання мікропластикового забруднення в мозку до 2024 року.

РЕКЛАМА:

Зокрема, протягом останніх восьми років рівень мікропластику в мозку людей збільшилася на 50%.

Читайте також : Вчені припускають, що людська шкіра може вбирати хімікати з мікропластику

Частинки в головному мозку були переважно нанорозмірними уламками та "пластівцями" пластику. При цьому на концентрацію цієї речовини не впливав вік людини, момент чи причина її смерті, стать чи етнічна приналежність.

Найпоширенішим видом мікропластику в людському мозку виявився поліетилен, який використовують для виробництва пакетів та інших упаковок харчових продуктів і напоїв. Його концентрація становила в середньому 75% від загального обсягу мікропластику.

"Ці результати підкреслюють критичну потребу в кращому розумінні шляхів впливу, поглинання та виведення, а також потенційних наслідків для здоров’я пластику в тканинах людини, особливо в мозку", – пояснили автори роботи.

Професорка Тамара Гелловей з Університету Екстера (Велика Британія), яка не брала участі в дослідженні, сказала, що збільшення концентрації мікропластику відображає зростання його виробництва та використання по всьому світу.

"Якби ми зменшили забруднення навколишнього середовища мікропластиком, рівень впливу на людину також знизився б", – додала Тамара Гелловей.

Раніше вчені виявили мікроплатик у чоловічій спермі, судинах людей та зразках плаценти.

Нагадаємо, науковці з Китаю створили губку, що здатна поглинати до 99,9% мікропластику з води.