"Не називатиму його татом": донька Жизель Пеліко підозрює, що батько міг організувати її зґвалтування

Донька Жизель Пеліко, 46-річна Керолайн Даріан, заявила, що як і матір могла зазнати сексуального насильства через дії свого батька – Домініка Пеліко.

Керолайн Даріан заявила, що також була під дією препаратів, які приховано давав їй батько. Про це вона розповіла в інтерв'ю BBC, пише CNN.

Керолайн Даріан стверджує, що правоохоронці знайшли на ноутбуку її батька фотографії, на яких непритомна жінка лежить на ліжку. На знімку француженка одягнена лише у футболку та спіднє. Вона говорить, що тоді не відразу впізнала себе.

Жінка припускає, що також постраждала від сексуального насильства, організованого її батьком.

"Але у мене немає жодних доказів. І в такій же ситуації перебувають багато постраждалих. Їм не вірять, бо немає доказів. До них не прислухаються і не підтримують", – додала вона.

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Під час судового засідання Домінік Пеліко стверджував, що не кривдив свою доньку. Раніше того дня Керолайн Даріан крикнула йому: "Я ніколи тебе більше не побачу! Ти здохнеш наодинці, як собака!"

Тепер вона описує свого батька як "одного з найстрашніших сексуальних злочинців за останні 20-30 років". Жінка написала книгу під назвою "Я більше ніколи не називатиму його татом", в якій докладно описує травму своєї родини.

Вона назвала реальність, з якою стикається, як "жахливий тягар" і стверджує, що тепер може розглядати Домініка лише як "сексуального злочинця", який "має померти у в'язниці".

Нагадаємо, суд у Франції визнав 50 чоловіків винними у ґвалтуванні непритомної Жизель Пеліко в її будинку. Домінік Пеліко отримав максимальний строк ув'язнення – 20 років за ґратами, але іншим французам призначили менші покарання, ніж ті, які вимагала прокуратура.

71-річного Домініка Пеліко звинувачували в тому, що він протягом 11 років давав своїй дружині препарати, через які та непритомніла.

Через інтернет він знаходив охочих ґвалтувати Жизель, а сам фіксував злочини на відео і зберігав на електронних пристроях.

Француз мав особливі правила для "відвічувачів" – їм не було дозволено використовувати презервативи чи різкі парфуми, через які Жизель могла би отямитися.

Протягом цього часу Жизель мала тривожні симптоми, зокрема біль у животі, провали в пам'яті, проблеми з концентрацією уваги та втому. Через це жінка вважала, що має рак або хворобу Альцгеймера.

Під час частих візитів у медзаклади її супроводжував і підтримував чоловік. Друзі та знайомі називали їх "ідеальною сім'єю".

Про злочини Домініка Пеліко стало відомо лише після того, як його затримали на спробі зробити відео під спідницями жінок у торговому центрі. На електронних пристроях правоохоронці знайшли відео насильства щодо Жизель Пеліко.

У ході розслідування встановили, що жінка зазнала сексуального насильства з боку щонайменше 80 чоловіків.

Поліціянти також з’ясували, що Домінік пропонував скоїти схоже з матір’ю одного з "відвідувачів".

Справа Жизель Пеліко спровокувала протести по всій Франції і дискусію щодо потреби оновити тамтешні закони, які не передбачають обов’язкової згоди на секс.

Під час судових засідань постраждала відмовилася залишатися анонімною, натомість відкрито розповіла про пережите, аби допомогти іншим жінкам.

"Настав час для суспільства поглянути на цих "мачо" та патріархальне суспільство і змінити те, як воно ставиться до зґвалтування", – сказала Жизель Пеліко у суді.

За даними The Guardian, щонайменше 15 засуджених ґвалтівників жінки подали апеляції на вироки суду.