Як повинні перевіряти військово-облікові документи під час мобілізації: пояснення

За оновленими правилами призову на службу під час мобілізації, військово-облікові документи у громадян дозволили перевіряти на вулиці, за місцем проживання, роботи чи навчання.

Тепер просити показати їх зможуть не лише представники територіальних центрів комплектування, а й поліцейські та прикордонники.

Як має відбуватися перевірка документів і які ще зміни запровадили – пояснюємо далі.

Які військово-облікові документи потрібно мати із собою?

Військово-обліковий документ підтверджує, що всі потрібні дані про громадянина та його військовий статус є в системі військового обліку. Під час мобілізації носити його із собою повинні всі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Тож існують такі військово-облікові документи:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів – військовий квиток.

16 травня затвердили нову форму військового квитка – електронну, яка буде відображатися у кабінеті військовозобов’язаного в застосунку "Резерв+".

Він буде мати таку ж юридичну силу, як і фізичний. За даними Міністерства оборони України, функція стане доступною з 18 червня.

Хто і де може перевіряти військово-обліковий документ

Під час мобілізації перевіряти військово-обліковий документ разом із паспортом можуть у всіх чоловіків віком з 18 до 60 років. Робити це мають право:

представники ТЦК та СП;

поліцейські;

представники Держприкордонслужби.

Просити показати документ можуть:

у прикордонній смузі;

на пунктах пропуску через кордон;

за місцем проживання, роботи, навчання;

у громадських місцях, громадських будинках та спорудах;

місцях масового скупчення людей;

на блок-постах.

Як повинен відбуватися процес перевірки документа

Уповноважений представник ТЦК та СП повинен назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду і пред’явити свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення – документ, який підтверджує повноваження видавати повістки.

Поліцейські та прикордонники повинні відрекомендуватися у порядку, який встановлюють накази керівників Нацполіції та Держприкордонслужби.

Поліцейські можуть перевіряти військово-обліковий документ, але не можуть вручати повістки luckyuran/depositphotos

У процесі перевірки визначають, чи громадянин військовозобов’язаний, звіряють його персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Для цього уповноважені можуть використовувати потрібну техніку.

За новими правилами, процес перевірки військово-облікового документа разом з документом, який посвідчує особу (паспортом), уповноважений має фотографувати і записувати на відео.

Якщо під час перевірки встановили, що людина стоїть на військовому обліку в органах розвідки, то процес перевірки не знімають.

Що буде, якщо правила військового обліку порушені?

Якщо виявлять, що громадянин порушує правила військового обліку або дані у військово-обліковому документі не збігаються з даними у Єдиному державному реєстрі, "старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки" – пишуть у положенні.

Для цього представник ТЦК має оформити та вручити військовозобов'язаному повістку. Але одразу доставляти призовника до військкомату уповноважені не мають права, каже адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак.

"Якщо військовозобов'язаний перебуває в розшуку або відмовляється від вручення повістки, тоді поліція може затримати і доставити його до ТЦК. Якщо ж тільки вручають повістку, то не повинні затримувати і доставляти", – розповідає юрист.

Після того, як громадянин прийшов до ТЦК, його поставлять на військовий облік, він зможе пройти медогляд для визначення придатності до служби, уточнити свої персональні дані або дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними в електронному реєстрі.

Якщо ж резервіст або військовозобов’язаний відмовився від отримання повістки, уповноважені їх вручати складають акт відмови, який згодом подають керівнику районного або міського ТЦК та СП та реєструють.

Водночас поліцейський, який входить до групи оповіщення, може затримати військовозобов’язаного і доставити його до центру комплектування. У положенні пояснюють, що це мають право зробити на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відмову від повістки розцінюють, як порушення правил військового обліку.

За статтею 261, якщо поліція затримала людину, то повинна негайно дати знати її родичам про місце, де та перебуває. А на прохання затриманого, повідомити про це і власника підприємства, установи чи організації, де він працює.