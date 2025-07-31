У МОН кажуть, що не надавали скандальному приватному вишу коштів для навчання аспірантів

Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Микита Андрєєв повідомив про повернення бюджетного фінансування для підготовки аспірантів Класичному приватному університет у Запоріжжі. Минулоріч цей виш втрапив у скандал через значне перевищення ліцензійного обсягу прийому в аспірантуру.

У Міністерстві освіти і науки заперечують цю інформацію. Кажуть, що державного замовлення у 2024-2025 роках не надавали.

За його словами, через "технічну недосконалість Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)" у 2023-2024 роках Класичний приватний університет зарахував на денну форму навчання 3,5 тисячі аспірантів замість 165 дозволених. Більшість із них були чоловіками призовного віку.

Після викриття цього факту МОН позбавило КПУ ліцензії на навчання аспірантів, утім, наголошує Микита Андрєєв, це було зроблено "зі значним порушенням процедури, аби потім суд скасував це рішення і повернув ліцензію закладу".

"Суд абсолютно обгрунтовано скасував наказ МОН, прийнятий спеціально з порушенням процедур, і повернув ліцензую Класичному приватному університету. Тепер МОН дав бюджетні місця цьому закладу", – стверджує член НАЗЯВО.

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Що кажуть у Міністерстві освіти і науки України?

У відповідь на запит "УП. Життя" у МОН повідомили, що міністерство не надавало державного замовлення Класичному приватному університету у 2024-2025 роках.

"Фіксація бюджетних місць для аспірантів цього закладу у відкритих джерелах (зокрема, у ЄДЕБО) – це некоректні дані, які зараз верифікує Міністерство.

Йдеться про 7 осіб, зарахованих до аспірантури у 2021-2023 роках. У ці роки державне замовлення для аспірантів приватних ЗВО взагалі не надавалося. Жодного фінансування з державного бюджету ці здобувачі не отримували. Причини появи відповідних записів в ЄДЕБО зараз встановлюються окремо", – йдеться у відповіді.

Як пояснили у МОН, приватні заклади освіти можуть брати участь у розподілі державного замовлення тільки через конкурс і відповідно до постанов Кабінету Міністрів з дотриманням критеріїв якості освіти.

Однак у частині підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, МОН розподіляє державне замовлення приватним ЗВО з 2024 року за рішенням конкурсної комісії і з 2025-го – за формалізованими критеріями.

Водночас у міністерстві зауважили, що наразі немає остаточного рішення суду, яке б скасувало наказ Міністерства освіти і науки України щодо результатів позапланової перевірки Класичного приватного університету.

У вересні 2024 року Запорізький окружний адміністративний суд задовольнив позов університету в повному обсязі. Проте Третій апеляційний адміністративний суд скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025-го Верховний Суд відкрив провадження за скаргою університету. Справу наразі розглядає суд касаційної інстанції, остаточне рішення ще не ухвалено.

"МОН діє винятково в межах законодавства і надалі використовуватиме всі законні інструменти для забезпечення якості освіти та належної роботи системи ліцензування", – зазначили у міністерстві.

"УП. Життя" звернулася до Директорату вищої освіти МОН, щоб з’ясувати, чому дані минулих років опинилися у цьогорічній таблиці. Наразі ми очікуємо на відповідь.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україні стрімко зросла кількість охочих вступити на аспірантуру. Серед них зросла частка чоловіків призовного віку.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький вважає, що такий ажіотаж спричинений можливістю мати відстрочку від служби у війську, а не бажанням здобути освіту. Тому у МОН заявили про намір зменшити кількість бюджетних місць на аспірантурі у 2025 році.