У Києві в січні запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес

Цьогоріч у Києві планують вдвічі більше пунктів прийому дерев, ніж минулого року

У Києві пункти прийому різдвяних дерев розпочнуть роботу 2 січня 2025 року і працюватимуть до кінця місяця.

Цього року їхня кількість збільшиться майже вдвічі, порівняно з попереднім, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста.

Подрібнені в щепу дерева стануть у пригоді для вкривання поверхні лунок молодих рослин, що допоможе зберегти для них вологу влітку, а взимку вберегти ґрунт від перемерзания.

Завдяки цьому різдвяні рослини отримають "друге життя" і зможуть допомогти довкіллю.

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"Як і минулого року, локації облаштують у парках і скверах столиці, а також на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісопаркових господарств.

Після новорічних свят закликаємо всіх, хто встановлював удома живу ялинку, здати її на екологічну утилізацію", – зауважив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Він додав, що прийому для екологічної утилізації підлягають виключно хвойні дерева без декоративних прикрас.

Фото: Олександр Возний/Facebook

Адреси пунктів прийому дерев для переробки:

Голосіївський район:

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк "Покол";

сквер біля станції метро "Либідська";

міжквартальний сквер на вул. Васильківській;

КП УЗН Голосіївського району на просп. Голосіївському, 87-Г (пн–нд 7:00–16:00).

Дарницький район:

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

парк "Прибережний";

парк "Привокзальний";

сквер на просп. Петра Григоренка;

КП УЗН Дарницького району на вул. Тростянецькій, 58-А (пн–нд 7:00–20:00).

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Деснянський район:

парк "Молодіжний";

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото";

парк "Деснянський";

парк імені Романа Шухевича;

парк "Фестивальний";

КП УЗН Деснянського району на вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишній Електротехнічній, пн–нд 8:00–20:00).

Дніпровський район:

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер імені Кастуся Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району на просп. Георгія Нарбута, 6 (пн–нд 7:00–19:00).

Оболонський район:

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району на просп. Степана Бандери, 26-А (пн–нд 7:00–20:00).

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Печерський район:

сквер ім. Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району на вул. Залізничне шосе, 61 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Подільський район:

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5–7-Б;

КП УЗН Подільського району на вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн–нд 8:00–19:00).

Святошинський район:

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Михайла Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району на вул. Мрії, 21 (пн–чт 8:00–17:00; пт 8:00–16:00).

Солом'янський район:

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

парк "Юність";

сквер на вул. Машинобудівній;

сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;

парк біля кінотеатру "Тампере";

КП УЗН Солом’янського району на вул. Новопольовій, 95-А (пн–нд 8:00–20:00).

Шевченківський район:

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

парк ім. Т. Г. Шевченка;

Літературний сквер;

виробнича база на вул. Кудрявській, 23 (пн–нд 8:00–20:00);

виробнича база на пров. Бабин Яр, 6 (пн–нд 8:00–20:00);

КП УЗН Шевченківського району на просп. Берестейському, 82-А (пн–нд 8:00–20:00).

Також віддати святкове дерево на переробку кияни зможуть в лісництвах:

Броварському, квартал №72 (пн–пт 8:00–17:00);

Білодібровському, квартал № 65 (вул. Радистів, 1-Б, пн–пт 8:00–17:00);

Дніпровському, квартал № 58 (Броварський проспект, 2-А, пн–пт 8:00–17:00);

Микільському, квартал № 35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн–пт 8:00–17:00);

Дарницькому, квартал № 37 (23-й км Бориспільського шосе, пн–пт 8:00–17:00);

Дарницькому лісопарковому господарстві, вул. Опришківська 35, квартал № 31 (пн–пт 8:00–17:00);

Межигірському, квартал № 78 (пн–пт 9:00–16:00);

Київському, квартал № 105 (пн–пт 9:00–16:00);

Київському, в цеху переробки деревини, квартал № 25 (пн–пт 9:00–16:00);

Святошинському, квартал № 117 (пн–пт 9:00–16:00);

Пуща-Водицькому, квартал № 111 (пн–пт 9:00–16:00);

Святошинському, квартал № 82 (пн–пт 9:00–16:00);

Межигірському, квартал № 57 (пн–пт 9:00–16:00);

КП "Святошинське ЛПГ", вул. Святошинська, 24 (пн–пт 9:00–16:00);

Конча-Заспівському, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн–пт 8:00–17:00).

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Інтерактивну карту місць прийомів різдвяних дерев у Києві та графіки роботи деяких із них можна знайти за посиланням.

За підрахунками КМДА, у січні 2024 року кияни віддали для переробки близько семи тисяч ялинок та сосон, більшість – у пунктах прийому Дарницького та Подільського районів.

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