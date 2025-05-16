Національний військовий цвинтар провів тендер на закупівлю хрестів: ЗМІ заявили про ймовірні схеми

Тендер на виготовлення тимчасових надгробних споруд для Національного військового меморіального кладовища виграла компанія, що спеціалізується на продажі автозапчастин.

Журналісти виявили, що його директорка може бути головним бухгалтером іншої компанії, яка брала участь у конкурсі.

Про це йдеться в розслідуванні "Главкому".

Хто брав участь у тендері?

У травні завершився публічний конкурс на виготовлення дерев’яних хрестів для НВМК з бюджетом понад 50 мільйонів гривень. За ці кошти мають виготовити три тисячі тимчасових надмогильних споруд.

За вимогами замовника, 250 із них мають створити за два тижні. Журналісти вважають, що короткі строки пов’язані з тим, що перші поховання на меморіальному кладовищі планують провести вже у травні.

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Участь у публічних закупівлях узяли три київські компанії:

ПП "Кардан Моторз Плюс", яка початково пропонувала виконати замовлення за 49,34 мільйона гривень;

ТОВ "Карше" – 50,04 мільйона;

ТОВ "Стайл-центр" – 50,07 мільйона.

Журналісти зауважують, що "Кардан Моторз Плюс" здобув перемогу з мінімальним відривом, однак в останньому турі жоден інший учасник не спробував знизити ціну своєї пропозиції.

Що відомо про компанію-переможця?

За даними журналістів, ПП "Кардан Моторз Плюс" спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Статутний капітал компанії складає всього одну тисячу гривень.

У документах, які переможець подавав на тендер, йдеться про те, що для виконання державного замовлення компанія планує орендувати деревообробне обладнання.

У коментарі для журналістів директорка та одноосібна власниця "Кардан Моторз Плюс" Оксана Устич заявила, що раніше компанія працювала з деревом.

"Колись давно мали досвід роботи з деревиною. Це було у 2010-2015 роках. Звичайно, необхідний досвід є.

Коли було замовлення по дереву, орендувала обладнання і виготовляла. Якщо ні, то ні", – розповіла вона.

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Крім того, директорка запевнила, що статут підприємства передбачає діяльність із лісового господарства та лісозаготівлі.

Також журналісти звернули увагу на незначні прибутки компанії, порівняно з сумою виграного конкурсу. Про це свідчить інформація зі системи YouControl.

"Отже, у 2024 році чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ПП "Кардан Моторз Плюс" склав 10,29 млн грн.

Водночас у попередні роки суми доходів виглядали мізерними: у 2023 році – 90,5 тис. грн, 2022 році – 154,3 тис. грн, 2021 році – 765,6 тис. грн, 2020 році – 44,5 тис. грн, 2019 році – 276 тис. грн", – пояснили автори розслідування.

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Вони додали, що раніше компанія Оксани Устич брала участь у тендерах, але жодного разу не ставала переможцем.

Автори розслідування звернули увагу на те, що за декілька днів до оголошення тендера для Національного меморіального кладовища Оксана Устич зареєструвала ФОП. Видом діяльності юридичної особи вона вказала лісопильне та стругальне виробництво.

У розмові з журналістами Устич сказала, що "не думає", що залучатиме свій ФОП до підряду за замовленням на виготовлення дерев’яних хрестів.

Зв’язок переможця з іншим учасником тендеру

Журналісти виявили, що інший учасник конкурсу "Карше" має зв’язок із директоркою компанії-переможця. На сайті ТОВ міститься інформація про те, що Оксана Устич працює там головною бухгалтеркою.

Сама компанія спеціалізується на організації конгресів і торгівельних виставок, зокрема у 2019 році вона створювала виставковий стенд для "Укроборонпрому".

Автори розслідування запитали про роботу в "Карше" в директорки "Кардан Моторз Плюс", на що та відповіла: "Не знаю, не можу пояснити".

Згодом журналісти отримали письмову відповідь від директора із загальних питань компанії Богдана Устича. Він заявив, що Оксана Устиг нібито звільнилася з компанії "Карше".

Також журналісти намагалися з’ясувати в нього більше деталей про збільшення доходів у 2024 році, а також постачальників деревини, залучення працівників і їхньої оплати праці. У компанії не надали відповіді на ці запитання, пославшись на комерційну таємницю.

Нагадаємо, ідея створення військового меморіального кладовища належала Кабінету міністрів, який доручив розробити проєкт та план території Київській міській державній адміністрації.

У КМДА місцем кладовища для захисників обрали урочище "Лиса гора". Таке рішення викликало спротив активістів.

Через це місце побудови змінили на Биківню – історичну місцевість у середмісті столиці, що підтримали рідні загиблих військових. Пізніше в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що будівництво меморіального кладовища можуть затримати старі поховання та неексгумовані тіла жертв сталінських репресій.

Зрештою Кабмін затвердив, що комплекс буде розташованим у Гатненській громаді, що межує з Києвом. Місцеві висловлювали протест щодо цього рішення, скаржачись на потенційну шкоду довкіллю.